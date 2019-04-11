نايف حواتمة يدعو للقاء على مستوى الفصائل الفلسطينية والذهاب لانتخابات شاملة

دعا الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة، اليوم الخميس، إلى لقاء على مستوى كل الفصائل الفلسطينية، للاتفاق على الذهاب إلى انتخابات شاملة، رئاسية وتشريعية، وإنهاء الانقسام.

© REUTERS / CAITLIN OCHS عباس: دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية آتية لا محالة

موسكو — سبوتنيك . وقال حواتمة في حديث لوكالة "سبوتنيك": "المطلوب قرار سياسي، ومن أجل القرار السياسي نحن ندعو إلى لقاء على مستوى كل الفصائل الفلسطينية".

وأضاف نايف حواتمة: "نريد أن نتفق على الذهاب إلى انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني بنظام التمثيل النسبي الكامل".

وأكد حواتمة: "يجب أن "ننهي الانقسام وننهي نظريات التقاسم للسلطة والمال والنفوذ، سواء على يد السلطة الفتحاوية، أو على يد السلطة الحمساوية، أو التقاسم بين السلطتين الفتحاوية والحمساوية، ولكن لا أحد يلبي إرادة الشعب".