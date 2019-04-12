الخطوط الجوية العراقية تصدر توضيحا بشأن خلل فني في إحدى طائراتها

أصدرت الخطوط الجوية العراقية، الخميس، توضيحا بشأن خلل فني في إحدى طائراتها المتوجه إلى أربيل، فيما دعت الجميع إلى التأني في النشر وعدم استغلال مثل هذه الحوادث.

وأشار إعلام الخطوط الجوية إلى أن "العديد من صفحات التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا مفاده أن طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية تحمل 144 راكبا متوجهة من بغداد إلى أربيل بقيت ساعة كاملة ولم يتمكن قائدها من الهبوط بسبب خلل فني، وبعد إصلاح الخلل هبطت الطائرة ونجت من السقوط"، كما نقل موقع "السومرية نيوز".

وتابع أن "طائرات شركتنا لم تتعرض لأي حادث من هذا النوع أو غيره، بل هبطت جميع طائرات شركتنا بأمان في جميع وجهاتها"، داعية الجميع إلى "التأني في النشر وعدم استغلال مثل هذه الحوادث لزيادة أعداد المشاهدات على حساب ترويع الناس وإرباكهم".

يذكر أن وسائل إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا تضمن أن طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية متوجهة من بغداد إلى أربيل استمرت بالتحليق فوق مطار أربيل لمدة ساعة كاملة ولم تستطع الهبوط بسبب خلل فني، إلا أنه بعد ذلك هبطت بأمان من دون وقوع أية إصابات.