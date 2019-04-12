مفوضية حقوق الإنسان تدعو السودان للتحقيق في استخدام القوة ضد المحتجين

دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، السلطات السودانية إلى احترام حقوق الإنسان والامتناع عن استخدام العنف "في هذه اللحظة الحرجة جدا".

كما دعت المفوضية الأممية، ميشيل باشليه، في بيان لها، السودان للتحقيق في استخدام القوة ضد المحتجين منذ ديسمبر، مطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين بسبب حرية التجمع السلمي وحرية التعبير.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH عوض بن عوف يؤدي القسم رئيسا للمجلس العسكري السوداني

وقالت باشليه، بحسب وكالة "رويترز": "هذه لحظة حرجة للغاية ومتقلبة للسودان وهناك حالة من عدم اليقين العميق وعدم الارتياح بشأن المستقبل"، مضيفة أنه يتعين على السلطات الامتناع عن استخدام القوة ضد المتظاهرين المسالمين.

وكان وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، أعلن الإطاحة بالرئيس السوداني عمر حسن البشير، الذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة وذلك على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة.

كما أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي لمدة عامين، وتعطيل العمل بدستور 2005. كما جرى إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحل مجلس الوزراء وتكليف وزراء بالوكالة بتسيير أعمال الحكومة.