ضجة في السعودية بسبب "ثري القصر مول" (فيديو)

وتظهر في مقطع الفيديو، سيارة فارهة تقف أمام محل تجاري في المول، وينزل منها أكثر من شخص، فيما يخلو المكان من أي شخص آخر باستثناء مصور الفيديو الذي كان في طابق أعلى.
وقال موثق الفيديو: "يا جماعة الخير أنا رجل أمن في القصر مول، هذا شخص يقولون إن هو مستاجر المول كله، حتى شوفوا جاي يتمشى بسيارته، الله يرزقنا ما شاء الله، شوفوا يا جماعة الخير، واضح عليه العز، الله يرزقنا".
متداول الآن:— مشعل العتيبي (@m3sho31) April 11, 2019
رجل ثري يستأجر القصر مول بالكامل للتسوق بمفرده بسيارته الخاصة.#ثري_القصر_مول
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pic.twitter.com/cfCYIi2sLK
وانهالت الردود على مقطع الفيديو وسط انتقادات لاذعة لبطل القصة المزعومة، والدعوة لعدم الاستعراض بالثروة والمال أمام الآخرين، فيما شكك كثيرون بحقيقة القصة.
وش هالدفاشة يعني فيه تسوق على النت ويقدر يطلب مناديب من أي شركة بالعالم يجونه ببيته ويعرضون له ما عندهم— عبدالمحسن (@mo7sn_m) April 11, 2019
السالفة ما تدخل الراس ممكن هو مالك المحل وجاي يشيك بآخر الليل أو أي شي آخر
أما أنه يستأجر المول عشان يتسوق لحاله قوووووووووووية#ثري_القصر_مول
اذا كانت حقيقه فافعلاً صدق المثل (إللي عنده قرش محيره يشتري حمام ويطيره)#ثري_القصر_مول
April 11, 2019
غير صحيح ما لأحد صلاحية تأجير المول فالمول لا يملكة جهه وأحدة ففيه مئات المحلات ولا تقبل بمنع زبائنها ، فالموضوع يا اعلان دعائي أو في وقت أغلاق المول أي اخر الليل— وطني يعادل روحي (@zbzm7654) April 11, 2019
الجدير بالذكر أن إدارة "القصر مول" لم تعلق على الجدل الذي أثاره مقطع الفيديو المنسوب للمركز.
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