ضجة في السعودية بسبب "ثري القصر مول" (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو لرجل ثري يتجول بسيارته داخل أحد طوابق مركز تجاري وهو "القصر مول"، قيل إن هذا الرجل هو ثري سعودي حجز المول بالكامل كي يتسوق بمفرده.

وتظهر في مقطع الفيديو، سيارة فارهة تقف أمام محل تجاري في المول، وينزل منها أكثر من شخص، فيما يخلو المكان من أي شخص آخر باستثناء مصور الفيديو الذي كان في طابق أعلى.

وقال موثق الفيديو: "يا جماعة الخير أنا رجل أمن في القصر مول، هذا شخص يقولون إن هو مستاجر المول كله، حتى شوفوا جاي يتمشى بسيارته، الله يرزقنا ما شاء الله، شوفوا يا جماعة الخير، واضح عليه العز، الله يرزقنا".

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رجل ثري يستأجر القصر مول بالكامل للتسوق بمفرده بسيارته الخاصة.#ثري_القصر_مول

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pic.twitter.com/cfCYIi2sLK — مشعل العتيبي (@m3sho31) April 11, 2019

وانهالت الردود على مقطع الفيديو وسط انتقادات لاذعة لبطل القصة المزعومة، والدعوة لعدم الاستعراض بالثروة والمال أمام الآخرين، فيما شكك كثيرون بحقيقة القصة.

وش هالدفاشة يعني فيه تسوق على النت ويقدر يطلب مناديب من أي شركة بالعالم يجونه ببيته ويعرضون له ما عندهم



السالفة ما تدخل الراس ممكن هو مالك المحل وجاي يشيك بآخر الليل أو أي شي آخر



أما أنه يستأجر المول عشان يتسوق لحاله قوووووووووووية#ثري_القصر_مول — عبدالمحسن (@mo7sn_m) April 11, 2019

​اذا كانت حقيقه فافعلاً صدق المثل (إللي عنده قرش محيره يشتري حمام ويطيره)#ثري_القصر_مول

​#ثري_القصر_مول

غير صحيح ما لأحد صلاحية تأجير المول فالمول لا يملكة جهه وأحدة ففيه مئات المحلات ولا تقبل بمنع زبائنها ، فالموضوع يا اعلان دعائي أو في وقت أغلاق المول أي اخر الليل — وطني يعادل روحي (@zbzm7654) April 11, 2019

​الجدير بالذكر أن إدارة "القصر مول" لم تعلق على الجدل الذي أثاره مقطع الفيديو المنسوب للمركز.