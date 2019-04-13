انتخاب سلطان البركاني رئيسا لمجلس النواب اليمني

انتخب البرلمان اليمني، المنعقد في شرق البلاد، الشيخ سلطان البركاني رئيسا له، بغالبية أصوات النواب.

القاهرة — سبوتنيك . وجاء إعلان فوز البركاني، بغالبية أصوات النواب، بعد انعقاد جلسة البرلمان غير العادية، صباح اليوم السبت، بدعوة من الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مدينة سيئون بحضرموت، شرقي البلاد.

وقال البركاني، في أول كلمة له عقب انتخابه: "في هذا اليوم التاريخي والمفصلي في حياة شعبنا، لا يسعني إلا أن أتوجه لكم بأصدق آيات الشكر والتقدير، لاستجابتكم لدعوة فخامة الرئيس والمجيء لهذه المدينة التاريخية، وأعتز بالثقة التي منحتموني إياها".

وأضاف: "اعتبركم المناضلين في هذا الزمن والتاريخ سوف ينصف من هم في صف اليمن ووحدته وديمقراطيته وسلامه وأمنه باستقراره".

وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، دعا مجلس النواب إلى الانعقاد في محافظة حضرموت شرقي اليمن. وأصدر هادي مرسوما رئاسيا رقم (55)، تضمن "دعوة مجلس النواب إلى عقد دورة انعقاد غير اعتيادية في محافظة حضرموت".