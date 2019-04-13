حزب المؤتمر السوداني: الخطوة التي اتخذها "العسكري" تبطئ التداول السلمي للسلطة

الخرطوم —سبوتنيك.وقال الحزب، في بيان اليوم السبت: "يرفض المؤتمر الوطني اعتقال قياداته ورئيسه المفوض وعدد كبير من رموزه ويطالب بإطلاق سراحهم فورا، خاصة وأن المجلس العسكري أفرج عن جميع المعتقلين. ويطالب الحزب بالحقوق المتساوية لكل القوي السياسية فضلا عن الأفراد، دون إقصاء وفى إطار العدالة والقانون".

© AFP 2019 / Sudan TV / AFP أول قرار من الرئيس الجديد للمجلس الانتقالي في السودان بعد أدائه اليمين

وأشار البيان إلى أن "الخطوة التي اتخذها المجلس العسكري ستؤخر الانتقال السلس وتبطئ بالتداول السلمي للسلطة وتلغى الوثيقة الوطنية للحوار التي أنتجها حوار موسع شاركت فيه غالبية الأحزاب السودانية في وقت سابق، وبالرغم من ذلك، يرجو الحزب أن تُستكمل عملية الاتفاق السياسي على مستقبل البلاد دون عزل لأحد".

وأعلن وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، يوم أمس الخميس، الإطاحة بالرئيس السوداني، عمر حسن البشير، والذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة، على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة، كما أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى الحكم لعامين، وتعطيل الدستور الانتقالي لعام 2005، وإعلان الطوارئ لثلاثة أشهر وحظر التجول لمدة شهر من الساعة العاشرة مساءا حتى الرابعة صباحا، وحل مجلس الوزراء وتكليف وكلاء الوزراء بتسيير الأعمال.

وبعد يوم واحد أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عوض بن عوف، استقالته، وعين الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيسا جديدا للمجلس.