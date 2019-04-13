بالصور والفيديو... ظهور مفاجئ لزوجة حسني مبارك

شهد عزاء زوجة رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق، أحمد فتحي سرور، اليوم السبت، ظهور مفاجئ لسوزان مبارك، زوجة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك.

وحضرت سوزان مبارك العزاء الذي أقيم في مسجد عمر مكرم بوسط العاصمة المصرية القاهرة، بصحبة نجلها علاء مبارك.

وشارك سياسيون ووزراء سابقون وشخصيات عامة، في عزاء زوجة أحمد فتحي سرور، ومن أبرزهم محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنير فخري عبد النور وزير الصناعة الأسبق، وجلال السعيد وزير النقل الأسبق.

وشيعت جنازة زوجة فتحي سرور، عصر الثلاثاء الماضي، من مسجد الشربتلي بالتجمع الخامس، إلى مدافن الأسرة في مصر الجديدة.

بالصور.. ظهور مفاجئ ونادر منذ قليل لـ”سوزان مبارك” برفقة نجليها “علاء وجمال” https://t.co/wDUbwnvQMC pic.twitter.com/rASpcXZdKb — نبض العرب (@nabdalarab) April 13, 2019

يذكر أن الشاعر السعودي حسان الطيار، والذي يصف نفسه على حسابه في "تويتر" أنه "أول شاعر خليجي" يحيي أمسية شعرية على مسرح دار الأوبرا المصرية، التقى قبل أسبوع، الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك وزوجته، سوزان مبارك، وقيل إنه الظهور الأحدث للرئيس وزوجته علانية.

وشارك صورا من زيارته إلى مبارك وأسرته، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.