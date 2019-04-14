سوريا... 32 ألف جندي مسرح من الجيش يستعدون للحصول على رواتب الدعم

أعلن المدير العام للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية في سوريا لؤي العرنجي أن عدد طلبات المسجلين للاستفادة من برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم في الجيش السوري المقدمة في جميع فروع الصندوق حتى الآن وصل إلى 32233 طلبا.

ونقلت "سانا" عن العرنجي تأكيده أنه سيتم تسليم أول دفعة من المبالغ المالية المقدمة للمستفيدين من البرنامج والتي تبلغ 35 ألف ليرة سورية شهرياً بداية أيار لمن قدموا طلباتهم في آذار الماضي.

© Sputnik . Nezar Mihoub بعد سنوات الخدمة والحرب... كيف تستوعب الحكومة السورية المسرحين من الجيش

وبين أنه يتم إدخال البيانات الواردة في الطلبات تباعاً بشكل إلكتروني وتعد قوائم اسمية ترسل للجهات المعنية لتدقيقها حيث تم إدخال 18 ألف طلبا من إجمالي الطلبات بشكل إلكتروني.

وأشار المسؤول السوري إلى أن البرنامج يقدم إلى جانب الدعم المالي للمسرحين دورات تدريبية لإعادة بناء قدراتهم وتزويدهم بالمهارات التي يرغبون بها لضمان حصولهم على فرص عمل بشكل أوسع في القطاعين العام أو الخاص أو من خلال دعم مشاريعهم من خلال برنامج تمكين الريف السوري الذي ينفذه الصندوق عبر القروض.

وكانت الحكومة السورية أطلقت في شهر فبراير/شباط الماضي برنامجا لدعم وتمكين الجنود المسرحين من خدمة العلم في الجيش السوري ممن أمضوا خمس سنوات أو أكثر بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية أو المسرحين نتيجة إصابتهم في العمليات الحربية الذين لم يتم تخصيصهم بمعاش تقاعدي كامل أو جزئي.