تسجيل
20:24 14 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    البحرين المنامة

    مسؤول بحريني يكشف العمالة التي تعاني من أسوأ وضع في الخليج

    © flickr.com /
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    كشف الأمين العام المساعد للقطاع العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسين العصفور، أن بلاده تعاني من تضخم كبير في موضوع العمالة الوافدة، مع وجود عدد كبير منها في البلاد، معتبرا أن وضع العمالة البحرينية هو الأسوأ، مقارنة مع دول الخليج الأخرى.

    القاهرة — سبوتنيك. وقال العصفور، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش الدور 46  لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، اليوم الأحد، "في الفترة الأخير أصبحنا نعاني من تضخم في العمالة المهاجرة (الوافدة)، وهي تأخذ دورها في سوق العمل بشكل كبير، نظرا لانخفاض المرتبات التي تتقاضاها هذه العمالة مقارنة مع العمالة الوطنية. العامل الوطني لا يقبل الرواتب التي تقبل بها العمالة المهاجرة، التي يهمها العيش والاستقرار في البلد وترتيب أوضاعها".

    جامعة
    Brateevsky
    جامعة البحرين الأولى محليا و213 عالميا على مقياس "تايمز للتعليم العالي"
    وأضاف، "هناك أمر آخر يتمثل في أن مخرجات التعليم لا تغطي سوق العمل في البحرين، والتخصصات التي تخرجها وزارة التعليم في البحرين لا توائم سوق العمل في البحرين".

    وخص النقابي البحريني بالحديث قطاع الأطباء، وقال، "لدينا أطباء بينهم أصحاب تخصصات نادرة، لكن وزارة الصحة لا تستوعب القدر الوافي منهم، بما أن الطبيب الأجنبي يتقاضى أقل من الطبيب البحريني، وهذا يؤثر على الطبيب البحريني الذي قد يبقى بدون عمل أو يتجه إلى العمل الخاص، وهذا يتطلب إجراءات معقدة، مع العلم بأنه لا يحق للطبيب بممارسة العمل في وظيفتين.

    ولفت إلى هناك تصريحات متضاربة بالأرقام بين وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، الوزارة تقول إن البطالة لا تزيد عن 4 بالمئة. وقال "لكن في الواقع هي فوق 15 بالمئة. الوضع الاقتصادي يضغط بشكل كبير، والشركات الخاصة لا يفرض عليها شرط توظيف البحرينيين، ويسمح لها بتوظيف الأجانب مقابل دفع رسوم معينة".

    ولفت العصفور إلى أن هناك نظام بدأت الحكومة بالترويج له بالبحرين وفي المنظمات الدولية، يعطي الحق للعامل الأجنبي أن يحصل على تصريح يسمح له بالحصول على عمل رسمي بالبلد مقابل 1000  دينار بحريني (الدينار البحريني يساوي 2.6  دولار أمريكي تقريبا)، مؤكدا أن هذا يضايق حتى التجار الصغار بالبلد.

    واعتبر العصفور أنه في البحرين ودول الخليج ينظر إلى بعض الوظائف إلى أنها لا تليق بالمجتمع، والكثرون يطلبون أن يستوعبوا في وظائف إدارية، ولا يقبلوا العمل في الشوارع والإنشاءات وغيرها.

    وتابع قائلا "المشكلة أن هناك تكدس من أصحاب الشهادات العلمية، وخاصة في قطاع التعليم، معدل البطالة بين البحرينيين في هذا القطاع كبير، نظرا لاستقدام وافدين من مصر والأردن وحتى من السعودية، للعمل في قطاع التعليم".

    وبالنسبة إلى قطاع السياحة في البحرين، أشار العصفور إلى أنه يتطور قليلا، على الرغم من عدم توفر المساحات والطبيعة مثل مصر ولبنان؛ لافتا إلى أن هناك أماكن جاذبة للسياحة مثل الشواطئ، وكذلك السياحة العلاجية.

    وأضاف "هناك مشاريع، تحت رعاية ولي عهد البحرين، لحصر بعض الوظائف على البحرينيين فقط، مثل مدير الموارد البشرية وغيرها. مجلس النواب يتحرك أيضا على هذا الموضوع.

    وأردف العصفور "قياسا بدول الخليج فإن وضع العامل البحريني هو الأسوأ في المنطقة من ناحية الرواتب، ومقارنة بالكويت وقطر والإمارات على سبيل المثال، وضع العامل البحريني هو الأسوأ، وحتى أكثر سوء من عُمان التي بها كتلة بشرية كبيرة، وقلة في الموارد".

    وختم العصفور  قائلا، "نحتاج إلى التنسيق بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال أيضا، للحد من التضخم العمالي الوافد في البحريني، نحن في النقابات نولي ذلك اهتماما، ولدينا برامج كثيرة بالعمالة المهاجرة، ونريد أن نصنع توازنا، ولا نرغب في هجرة عمالنا، أو التخلص من العمالة المهاجرة، التي لها حقوق في بلادنا. نأمل أن يكون لدينا مشاريع وموارد أخرى، لتغطية عجز الموازنة في الدولة، وليس الاعتماد على النفط فقط، مع وجود هذا التذبذب في الأسعار".

    وافتتح في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 46، بحضور وزراء ومسؤولين حكوميين، وكذلك ممثلين عن النقابات العمالية العربية وعن القطاع الخاص، وأيضا مختصين في مجال التنمية الاقتصادية؛ ويناقش التحديات أمام فرص العمل ووظائف المستقبل.

    ويستعرض المشاركون، طيلة فترة فعاليات المؤتمر، الذي تستمر أعماله حتى 21 أبريل/نيسان الجاري، هموم قطاع العمل في الدول العربية، ومتطلبات التنمية المستدامة؛ وكذلك تعزيز دور الاقتصاد الأزرق في دعم فرص التشغيل، لاسيما وأن جميع الدول العربية تطل على بحار، وتمتلك سواحل تزخر بثروات طبيعية.

    انظر أيضا:

    صحيفة عبرية تكشف سبب إلغاء زيارة وفد إسرائيلي إلى البحرين
    وفد إسرائيلي يلغي زيارة إلى البحرين لدواع أمنية
    بعد السعودية والإمارات... ملك البحرين يصدر قرارا عاجلا بشأن أحداث السودان
    تفاصيل مشاركة البحرين في اجتماعات الجمعية البرلمانية بروسيا
    البحرين توقع اتفاقا مع شركة روسية لتنظيم توريد الحبوب إلى مركز التوزيع في البحرين
    الكلمات الدلالية:
    العمالة في الخليج العربي, الخليج العربي, الحكومة البحرينية, البحرين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    يوري غاغارين يحمل باقة زهر الأقحوان
    رجل الفضاء... يوري غاغارين
    ويكيليكس؟ لا أعرف شيئا!
    ترامب: ويكيليكس؟ لا أعرف شيئا!
    الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية
    الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك