الجامعة العربية توضح موقفها من خطوات المجلس العسكري السودان

أعربت جامعة الدول العربية، عن ارتياحها تجاه الخطوات المهمة، التي أعلنها رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بشأن تحقيق الانتقال السياسي.

© REUTERS / STRINGER السودان ... قوى الحرية والتغيير ترفع راية الطلبات العشرة من المجلس الانتقالي

القاهرة — سبوتنيك . وقال بيان الجامعة العربية، اليوم الأحد 14 أبريل/نيسان: "الجامعة العربية تؤيد الجهود، التي يبذلها المجلس العسكري الانتقالي، والقوى السياسية والمدنية السودانية، للتوصل إلى وفاق وطني يحقق رغبات وآمال الشعب السوداني في بناء دولة المؤسسات وتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة والتحول الديمقراطي المكتمل".

وأكدت الجامعة العربية على "ضرورة التمسك بالحوار كوسيلة وحيدة لتحقيق الانتقال السياسي المأمول، ودعت المجتمع الدولي في هذه المرحلة الانتقالية المهمة إلى مساندة كل ما من شأنه دعم مناخ الاستقرار والوفاق في السودان".

وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، أعلن الخميس الماضي عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش، فيما اعتبره تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات في السودان انقلابا عسكريا.