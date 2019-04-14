شاهد... ولي العهد السعودي يجتمع برئيس إندونيسيا

وذكرت صحيفة "مكة" السعودية، أن الاجتماع تناول العلاقات السعودية الإندونيسية، وأوجه التعاون بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.
وأضافت وكالة الأنباء السعودية أن النقاش تطرق لدفع الاستثمارات السعودية في إندونيسيا في مجال التكرير والبتروكيماويات إلى المرحلة التالية.
سمو #ولي_العهد يجتمع برئيس جمهورية #اندونيسيا.#واس pic.twitter.com/qQjoIpzdOt— واس (@spagov) April 14, 2019
يشار إلى أن الاجتماع حضره وزير الخارجية الدكتور السعودي إبراهيم العساف، ووزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير.
كما حضر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام بن أحمد الثقفي، والوفد الرسمي لرئيس جمهورية إندونيسيا.
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