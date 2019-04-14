شاهد... ولي العهد السعودي يجتمع برئيس إندونيسيا

اجتمع اليوم الأحد، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالرياض، مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.

وذكرت صحيفة "مكة" السعودية، أن الاجتماع تناول العلاقات السعودية الإندونيسية، وأوجه التعاون بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

وأضافت وكالة الأنباء السعودية أن النقاش تطرق لدفع الاستثمارات السعودية في إندونيسيا في مجال التكرير والبتروكيماويات إلى المرحلة التالية.

​يشار إلى أن الاجتماع حضره وزير الخارجية الدكتور السعودي إبراهيم العساف، ووزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير.

كما حضر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام بن أحمد الثقفي، والوفد الرسمي لرئيس جمهورية إندونيسيا.