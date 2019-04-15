أمير سعودي يشعل "تويتر" بهجوم جديد على قطر

هاجم الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، دولة قطر، وذلك بعد تلقيه سيلا من التغريدات المسيئة له ولبلاده وقادتها عبر موقع "تويتر".

وعرض عبد الرحمن بن مساعد، نماذج لبعض التغريدات التي يشار له فيها، وتحمل إساءات وبذاءات، على حد قوله.

وقال الأمير، الذي سبق له رئاسة نادي الهلال السعودي لسنوات، في رد غاضب على تلك الإساءات: "يصعب إحصاء كمية العبارات البذيئة من اليوزرات القطرية في تويتر، بعد أن فرغوا من تجنيس المفتين، والمنظرين، والرياضيين في الألعاب المختلفة، والهاربين من جرائمهم، والكواكب، انتهوا إلى تجنيس البذاءة، نبارك للبذاءة حصولها على الجنسية القطرية".

يصعب إحصاء كمية العبارات البذيئة من اليوزرات القطرية في تويتر..



بعد أن فرغوا من تجنيس المفتين..والمنظّرين.. والرياضيين في الألعاب المختلفة.. والهاربين من جرائمهم..والكواكب.. انتهوا الى تجنيس البذاءة..



نبارك للبذاءة حصولها على الجنسية القطرية.. pic.twitter.com/LBZezS9bUC — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) April 13, 2019

ووجد الأمير السعودي تفاعلا لافتا في موقع "تويتر"، إذ انضم عشرات المغردين السعوديين، للتضامن معه، فقد قال الإعلامي والكاتب السعودي، عبد الله الحسني، في دعم لمواطنه بن مساعد: "‏هم أحط من ذلك. البذاءة تشعر بأنها انحدرت".

هم أحطُّ مِن ذلك. البذاءة تشعر بأنها انحدرَتْ. — عبدالله الحسني (@AbdallAlhasan) April 13, 2019

وكتب المهندس تركي الدعجم، في رد على بن مساعد: "أميرنا القافلة تسير و(هم) ينبحون …أعزكم الله".

أميرنا القافله تسير و(هم) ينبحون…اعزكم الله…. — تركي الدعجم (@turkialdajam) April 14, 2019

ومن الإمارات، انضم المهندس، بدر الكعبي، للدفاع عن الأمير بن مساعد، وقال في رد على تغريدته: "الله يعزك يا سمو الأمير، وهذا يدل على أن قلمك مثل السيف عليهم.. تابع بارك الله فيك وابشر بالدعم".

الله يعزك يا سمو الامير، وهذا يدل على ان قلمك مثل السيف عليهم.. تابع بارك الله فيك وأبشر بالدعم — م.بدر الكعبي 🇦🇪 (@baderalkaabi) April 14, 2019

​وإلى جانب اهتماماته الرياضية، وارتباطه بفترة ذهبية لنادي الهلال السعودي على المستويين المحلي والخارجي، لمع الأمير عبد الرحمن بن مساعد كأحد أبرز الشخصيات السعودية التي كانت ترد على حملة هجوم إعلامي متواصلة تقودها قطر ضد السعودية، منذ المقاطعة الخليجية للدوحة في يونيو/ حزيران 2017.