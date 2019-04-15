سر اجتماع الضيف الرفيع المستوى القادم من قطر مع الملك سلمان (صور)

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر اليمامة بالرياض، اليوم الاثنين، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث مكينزي، والوفد المرافق له.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "جرى، خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة".

وأشارت الوكالة إلى "حضور وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبد الرحمن العيسى، كما حضره من الجانب الأمريكي، القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزيل، وملحق الدفاع وكبير العسكريين اللواء هاجلار، وعدد من المسؤولين".

خادم الحرمين الشريفين يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية ويستعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة.https://t.co/MKNSWy598z#واس pic.twitter.com/81O0coSlA9 — واس (@spagov) April 15, 2019

وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحث تطوير العلاقات العسكرية بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال استقباله في وقت سابق، الجنرال كينيث ماكينزي، القائد الجديد للقيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، الذي بدأ مهامه أخيرا.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية القطرية "قنا"، استقبل الشيخ تميم، في مكتبه بالديوان الأميري، صباح أمس الأحد، الجنرال ماكينزي والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم للبلاد.

وأثنى قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط على "الدور المركزي الذي تقوم به دولة قطر من خلال قاعدة العديد الجوية، وعلى جهودها المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة الإرهاب".