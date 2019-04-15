وفد المجلس العسكري السوداني يزور إثيوبيا... هذه أسباب الزيارة

أرسل المجلس العسكري الانتقالي في السودان مبعوثا للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لإطلاع القيادة الإثيوبية والاتحاد الأفريقي ومنظمة "الإيقاد"، على تطورات الأوضاع في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإثيوبية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الوفد برئاسة عضو المجلس الفريق الركن جلال الدين الشيخ الطيب، مشيرة إلى أن وزيرة الدولة للخارجية الإثيوبية هيروت زيمان، كانت في استقبال الوفد لدى وصوله إلى مطار بولي الدولي.

© REUTERS / STRINGER رئيس المجلس العسكري في السودان يعيد تشكيل رئاسة الأركان

وأعربت هيروت زيمان عن دعم بلادها للمجلس العسكري الانتقالي في تحقيق الأمن والاستقرار في السودان.

وشددت وزيرة الدولة الإثيوبية على ثقة بلادها في أن السودان سيخرج من هذه المرحلة الحالية أكثر قوة وتماسكا، مشيرة إلى أن منظمة "الايقاد" تتفهم التطورات وتدعم جهود الخرطوم لتحقيق الاستقرار.

وعقب اللقاء قال عضو المجلس الفريق الركن جلال الدين الشيخ الطيب، أن القوات المسلحة السودانية انحازت للشعب الذي يرغب في التغيير، مشيرا إلى أن ما حدث "ليس انقلابا عسكريا أو طمعا في تولي السلطة، التي سيتم تسليمه للشعب في نهاية المطاف".

وتطرق الطيب إلى اهتمام إثيوبيا بتطورات الأحداث في السودان، واعتبره مؤشرا جيدا ومطمئنا لامتداد العلاقات المتميزة والعميقة بين البلدين، مشيرا إلى أن المجلس يعى دوره تماما وأنه بدأ إجراء حوارات ولقاءات مع مختلف مكونات المجتمع، وفقا لموقع "الشروق" السوداني.

ودعا الطيب الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي لدعم المجلس لتجاوز الصعوبات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، أعلن الخميس الماضي 11 أبريل، عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش، فيما اعتبره تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات في السودان انقلابا عسكريا.