بحضور 500 مشارك... تونس تحتضن منتدى حول المساواة بين الجنسين

تحتضن تونس، من 24 إلى 26 أبريل/نيسان 2019، منتدى تونس للمساواة بين الجنسين.

تنظم المؤتمر وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي.

© AP Photo / Nariman El-Mofty إجراء ثوري جديد يمنح المرأة في السعودية حق الاختيار

وبحسب بيان حصلت " سبوتنيك "، على نسخة منه، يعد منتدى تونس متابعة لمنتدى ستوكهولم المنعقد في أبريل/نيسان 2018، قبل حلول الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين، الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة عام 1995، والذكرى العشرين لصدور قرار مجلس الأمن 1325 حول "المرأة والأمن والسلام".

يتناول المنتدى سبل تعزيز دور المرأة في التنمية والحوكمة المحلية، وتكريس مبدأ المساواة بين الجنسين كشرط أساسي لدعم تمثيل المرأة في الحكومات والهيئات والمؤسسات المحلية.

كما سيوفر المنتدى فرصة لاستكشاف التوجهات الجديدة في الابتكار والتكنولوجيا من أجل تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأكدت الوزارة أن المنتدى منبرا للنقاش وتبادل التجارب بين الأطراف الفاعلة، وممثلي الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام والمنظمات الإقليمية والدولية، من أجل توحيد الجهود وتحويل الالتزامات إلى إجراءات ملموسة، فيما يتعلق بتكريس المساواة بين الجنسين.

وستشهد التظاهرة الدولية حضور قرابة الـــ500 مشارك من ممثلين عن المنظمات الدولية والشبكات النسائية العالمية، إلى جانب عدد هام من النساء الناشطات في الحياة السياسية حول العالم.

ويتناول أعمال المنتدى أربعة محاور أساسية:

من بيجين إلى بيجين +25

المساواة بين الجنسين في تحول الحكم المحلي

النساء والأمن والسلام

الابتكار والتكنولوجيا والتمكين الاقتصادي.