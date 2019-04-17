وكالة تكشف اتفاقا سريا على نقل البشير إلى هذه الدولة العربية

كشفت وكالة الأنباء الألمانية معلومات جديدة عن مصير الرئيس السوداني المعزول عمر حسن البشير، الذي أطاح به الجيش السوداني الخميس الماضي، بعد نحو ثلاثة عقود من حكم البلاد.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH صحيفة تتحدث عن مفاجأة قبل سقوط البشير بيوم واحد... ماذا فعلت زوجته وشقيقه

ونقلت الوكالة، عن مصدر وصفته بالمقرب من البشير، تأكيده أن "الرئيس المعزول موجود في السودان، وأنه وضع قيد الإقامة الجبرية في أحد المنازل بالعاصمة الخرطوم تحت حراسة قوات الدعم السريع".

وقال المصدر، في تصريحات للوكالة، إن "محمد حمدان، المعروف بـ"حميدتي" قائد قوات الدعم السريع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، طلب أن يكون البشير تحت حراسة قواته، واشترط عدم المساس به قبل الموافقة على المشاركة في الإطاحة به".

كما أكدت الوكالة أن المصدر، قال إن "هناك اتفاقا سريا على نقل الرئيس المعزول في وقت لاحق إلى دولة الإمارات حيث سيقيم هناك".

وكان الجيش السوداني أطاح بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل/نيسان، على خلفية اعتصام مفتوح نفذه مئات الآلاف من المحتجين السودانيين أمام مقر القيادة العامة في وسط الخرطوم للمطالبة بإسقاط النظام. وقال المجلس العسكري الانتقالي إنه يتحفظ على البشير بعد عزله، غير أنه لم يكشف عن مكان احتجازه هو وبقية رموز نظامه.