من "المنزوعة السلاح"... "النصرة" تقصف السقيلبية في ريف حماة الشمالي

وقالت وكالة "سانا" إن "المجموعات الإرهابية المنتشرة في قرية قلعة المضيق بريف حماة الشمالي اعتدت اليوم بالقذائف على منازل الأهالي في مدينة السقيلبية".

وتواصل التنظيمات الإرهابية التابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، والمنتشرة في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي اعتداءاتها على المناطق الآمنة في ريف حماة الشمالي بالإضافة إلى مناطق غرب حلب بشكل شبه يومي.

ويرد الجيش السوري على خروقات "النصرة" بشكل يومي وتقصف وحداته بالصواريخ والمدفعية مواقع التنظيم الإرهابي في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي.

وكان سلاح الجو الروسي شن في الأيام الماضية سلسلة غارات على مواقع تنظيم "النصرة" وحلفائه في ريف إدلب.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء 17 نيسان/أبريل، ضرورة حل قضية بؤرة الإرهاب في محافظة إدلب السورية، مشيرا إلى عدم إمكانية بقاء الإرهابيين فيها للأبد.

وأضاف لافروف، قائلا: "سيتعين علينا حل مشكلة القضاء على الإرهاب في إدلب على أساس الاتفاقات الروسية التركية، وعلى أساس أن الإرهابيين لا يمكنهم البقاء هناك إلى الأبد".