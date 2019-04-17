صحيفة سودانية: وزير الصحة غير معتقل وموجود في قطر

أكدت صحيفة سودانية أن وزير الصحة السوداني السابق، مأمون حميدة، لم يتم اعتقاله كما أشيع.

وقال مصدر لصحيفة الانتباهة السودانية، إن مأمون حميدة موجود الآن في قطر، للتنسيق لأعمال جامعة العلوم الطبية والتكنولوجية.

© AFP 2019 / ASHRAF SHAZLY نقل إليه البشير... ما لا تعرفه عن سجن "كوبر" الأخطر في السودان

وأضاف المصدر أن حميدة موجود في قطر ليس هربا من الاعتقال كما أشيع.

وقد راجت أنباء عن اعتقال مأمون حميدة بعد عزل حكومة المؤتمر الوطني واعتقال الرئيس عمر البشير.

وكان الجيش السوداني أطاح بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل/نيسان، على خلفية اعتصام مفتوح نفذه مئات الآلاف من المحتجين السودانيين أمام مقر القيادة العامة في وسط الخرطوم للمطالبة بإسقاط النظام. وقال المجلس العسكري الانتقالي إنه يتحفظ على البشير بعد عزله، غير أنه لم يكشف عن مكان احتجازه هو وبقية رموز نظامه.

وأعلن وزير الدفاع السوداني المتقاعد الفريق أول عوض بن عوف —وقتها-، في 11 أبريل/ نيسان، عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش، فيما اعتبره تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات في السودان انقلابا عسكريا.