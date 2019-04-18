وزير الخارجية العراقي: الاتفاق مع السعودية على التعاون في مجالي الأمن والمخابرات

قال وزير خارجية جمهورية العراق، الدكتور محمد علي الحكيم، إن الرياض وبغداد اتفقتا على التعاون في مجالي الأمن والمخابرات.

وكان الدكتور علي الحكيم قد التقى في مقر إقامته في قصر الملك سعود للضيافة، وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إلى المملكة، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وأكدت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في كافة مجالات التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

وسبق أن أصدرت المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق بيانا، اليوم الخميس، بمناسبة زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى المملكة، ولقائه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير، محمد بن سلمان.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس": أشار البيان إلى أن زيارة رئيس الوزراء العراقي الدكتور عادل عبد المهدي إلى المملكة، تأتي بناء على الدعوة الموجهة من قبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود".

وأضاف البيان: أنه "انطلاقا من الروابط التاريخية المتينة التي تجمع بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية، وترسيخا للعلاقات وللرغبة المشتركة للدفع بها نحو آفاق أوسع، واستثمارا للإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة لتعزيز التعاون القائم بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، فقد قام دولته بزيارة المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 ـ 13 / 8 / 1440هـ".

وعقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ورئيس الوزراء العراقي الدكتور عادل عبد المهدي، جلسة مشاورات، تم خلالها بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي.

وأكد العاهل السعودي ورئيس الوزراء العراقي، على العلاقات التاريخية والدينية والاجتماعية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية وأهمية استثمار هذا الإرث السياسي والتاريخي والديني، وتعزيز العلاقات انسجاماً مع توجه القيادتين.

وزير الخارجية العراقي يستقبل وزير الخارجية، ويبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات.#واس pic.twitter.com/LYOm9xL0Wa — واس (@spagov) ١٨ أبريل ٢٠١٩

وعلى هامش الزيارة، تم عقد الاجتماع الأول للجنة الشؤون السياسية والأمنية والعسكرية، برئاسة وزيري خارجية البلدين. كما بحث وزيرا الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، والسعودي إبراهيم العساف سبل تنسيق المواقف بين البلدين على المستوى الدولي والعربي، إلى جانب الإسراع في افتتاح المنافذ الحدودية بينهما.