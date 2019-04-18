بشرى سارة للعراقيين الراغبين بالحج في السعودية

أعلن القيادي في الحشد الشعبي سامي المسعودي، الخميس، عن زيادة عدد الحجاج العراقيين للموسم الحالي.

وقال المتحدث باسم المسعودي أحمد لعيبي في بيان، إن "المسعودي ورئيس هيئة الحج نجحا مفاوضين باستحصال موافقة لزيادة عدد الحجاج إلى 50 ألف حاج للموسم الحالي ضمن حجاج القرعة حصرا وهو أمر يحدث لأول مرة"، كما نقل موقع "السومرية نيوز".

وأضاف لعيبي أن "المسعودي ذهب ضمن الوفد المرافق لرئيس الوزراء خلال زيارته للمملكة العربية السعودية ممثلا لهيئة الحج والعمرة مع رئيسها التي يشغل المسعودي فيها منصب الوكيل المالي والإداري".

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وأشار إلى أن "المسعودي أكد باتصال هاتفي زيادة العدد وتقديم كافة التسهيلات للحجاج العراقيين لهذا العام خلال موسم الحج".

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي دعا، اليوم الخميس، السعودية إلى زيادة حصة العراق من الحجاج، فيما وعدت وزارة الحج السعودية بـ"التعامل الإيجابي" مع طلب عبد المهدي.