تعيين محافظ جديد بالنيابة لبنك الجزائر

أعلنت الرئاسة الجزائرية أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح عين اليوم السبت عين عمار حيواني محافظ لبنك الجزائر بالنيابة.

الجزائر-سبوتنيك. وخلف حيواني في المنصب بشكل مؤقت، محمد لوكال الذي عين وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة التي أعلن عنها في الفاتح أبريل الجاري.

ذكر تلفزيون النهار، اليوم السبت، أن رئيس الجزائر المؤقت عبد القادر بن صالح عين عمار حيواني محافظا لبنك الجزائر بالنيابة.



وأضاف التلفزيون أن حيواني هو نائب سابق لمحافظ البنك المركزي. وقال التلفزيون أيضا إن بن صالح عين محمد وارت مديرا عاما جديدا للجمارك. pic.twitter.com/TaNgi2ZOXh — جريدة الصفاة (@alsafatnews) April 20, 2019

وفي نفس السياق عين رئيس الدولة الجزائري، أحمد وارت مديرا عاما للجمارك خلفا لفاروق باحمد الذي انهيت مهامه في وقت سابق.

ويمنح الدستور الجزائري صلاحيات محددة لرئيس الدولة للتعيين في بعض المناصب العليا في الدولة.