ملك البحرين يلغي أحكاما بإسقاط جنسية 551 متهما

أصدر ملك البحرين حمد بن عيسي آل خليفة أمرا اليوم الأحد بإلغاء أحكاما بإسقاط جنسية صادرة بحق 551 متهما.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن "جلالة الملك حمد بن عيسي أصدر أمره بتثبيت جنسية 551 محكوما، صدرت بحقهم أحكاما بإسقاط الجنسية".

وأضافت الوكالة أن الملك أمر "بالعمل على تقييم وضع المحكومين بإسقاط الجنسية، وأن تتم الدراسة والتقييم على معايير مرتبطة بجسامة الجريمة وأثرها والنتائج التي ترتبت عليها، وكذلك مدى خطورة كل محكوم وأثر تلك الخطورة على الأمن الوطني".

كما كلف آل خليفة وزير الداخلية البحريني بدراسة الأحكام الصادرة بإسقاط الجنسية.