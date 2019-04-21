تركي آل الشيخ يعلق على هجوم الرياض الإرهابي

علق المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، ومالك نادى بيراميدز المصري، على إحباط الهجوم الإرهابى على مركز مباحث شمال الرياض.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "حمى الله بلادنا برجال أشاوس، بفضل الله ثم بهم أرضنا آمنة وأرواحنا مطمئنة".

حمى الله بلادنا برجالٍ أشاوس، بفضل الله ثم بهم أرضنا آمنة وأرواحنا مطمئنة.#جنودنا_البواسل_يدحرون_الإرهاب#الزلفي — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) April 21, 2019

​وتابع رئيس الهئية العامة للترفيه في السعودية بهاشتاغ "#جنودنا_البواسل_يدحرون_الإرهاب_الزلفي".

© AP Photo / Hassan Ammar أمن الدولة السعودي: مقتل 4 إرهابين وإصابة 3 شرطيين في هجوم على مركز أمني

ونقلت قناة "العربية" السعودية، عن مصادر "إحباط هجوم إرهابي على مركز مباحث الزلفي شمال الرياض"، مضيفة أن "الأنباء الأولية عن الهجوم الإرهابي تفيد بمقتل 4 مهاجمين".

وتداولت وسائل إعلام سعودية، ومواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر الهجوم، الذي كان يستهدف مركز مباحث الزلف، وتصدي رجال الأمن له.