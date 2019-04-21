تركي آل الشيخ يعلق على هجوم الرياض الإرهابي

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "حمى الله بلادنا برجال أشاوس، بفضل الله ثم بهم أرضنا آمنة وأرواحنا مطمئنة".
حمى الله بلادنا برجالٍ أشاوس، بفضل الله ثم بهم أرضنا آمنة وأرواحنا مطمئنة.#جنودنا_البواسل_يدحرون_الإرهاب#الزلفي— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) April 21, 2019
وتابع رئيس الهئية العامة للترفيه في السعودية بهاشتاغ "#جنودنا_البواسل_يدحرون_الإرهاب_الزلفي".
ونقلت قناة "العربية" السعودية، عن مصادر "إحباط هجوم إرهابي على مركز مباحث الزلفي شمال الرياض"، مضيفة أن "الأنباء الأولية عن الهجوم الإرهابي تفيد بمقتل 4 مهاجمين".
وتداولت وسائل إعلام سعودية، ومواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر الهجوم، الذي كان يستهدف مركز مباحث الزلف، وتصدي رجال الأمن له.
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