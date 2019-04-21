بنك السودان المركزي يحدد سعر العملة بـ 45 جنيها للدولار

رفع بنك السودان المركزي، اليوم الأحد 21 أبريل / نيسان، سعر العملة المحلية مقابل الدولار، لتصبح 45 جنيها.

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah تعرف على مستقبل الجنيه السوداني أمام الدولار عقب عزل البشير

وقالت وكالة السودان للأنباء (سونا) الرسمية إن بنك السودان المركزي رفع سعر العملة المحلية اليوم الأحد إلى 45 جنيها للدولار، مقارنة مع 47.5 جنيه للدولار في السابق.

وذكر البنك أن هذا الإجراء يأتي "تزامنا مع الهبوط الحاد لأسعار الدولار في الأسواق الموازية"، بحسب "رويترز".

ووافقت كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، إنهما وافقتا على تقديم حزمة مشتركة من المساعدات للسودان قيمتها ثلاثة مليارات دولار، من بينها وديعة قيمتها 500 مليون دولار بالبنك المركزي، لتخفيف الضغط على الجنيه السوداني.