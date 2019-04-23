السيسي يعلن عن اتفاق أفريقي بشأن السودان وموقف المجلس العسكري الانتقالي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن قادة أفارقة اتفقوا خلال اجتماع عقدوه في القاهرة على ضرورة إتاحة مزيد من الوقت للمجلس العسكري الحاكم في السودان لتطبيق إصلاحات ديمقراطية.

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY السيسي يعرض أمام قادة دول أفريقيا رؤية مصر لحل أزمة السودان

وأضاف السيسي ، في كلمة له خلال ختام القمة، اليوم الثلاثاء: "تم التوافق على منح المزيد من الوقت لتنفيذ تلك الإجراءات" بمساعدة الاتحاد الإفريقي"، مؤكدا أن "كل الدول المشاركة في القمة تقدر تحقيق تطلعات شعب السودان الشقيق".

وتابع: "عكست مباحثاتنا إرادة سياسية مشتركة نحو العمل الجماعي، وإعادة تأكيد التزامنا بوحدة السودان ودعم استقراره، موضحا أنهم توافقوا علي الحاجة العاجلة لمعالجة الوضع في السودان، وإرساء نظام ديمقراطي شامل، وتعزيز حكم القانون وتحقيق تنمية فعالة، بمساعدة الاتحاد الإفريقي".

وأكد الرئيس المصري، أنه "تم التوافق على منح المزيد من الوقت لتنفيذ تلك الإجراءات، وطالبنا السلطات السودانية بانخراطهم البناء مع الاتحاد الإفريقي"، مؤكدا "حرص المشاركين علي دعم جهود السودان في تأمين حدوده، ومنع كل ما من شأنه زعزعة أمن السودان".

وكان "مجلس السلم والأمن"، التابع للاتحاد الأفريقي، قد أمهل "المجلس العسكري الانتقالي" بالسودان 15 يوما لتسليم السلطة لحكومة مدنية أو تعليق عضويته بالاتحاد.

ويشهد السودان حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.