محمد صلاح يلتقي "أم التنانين"... وصورة خاصة

وكتبت المجلة عن صلاح عبر حسابها على "تويتر": "محمد صلاح يتميز بأنه إنسان أكثر من كونه لاعب كرة قدم، كما أنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، وهو الآن يزين السجادة الحمراء".
"@MoSalah is a better human being than he is a football player. And he’s one of the best football players in the world," writes @iamjohnoliver. Salah hits the red carpet at the #TIME100 Gala https://t.co/BLAdS4PIy3 pic.twitter.com/82RXHgYQET— TIME (@TIME) April 24, 2019
وكانت مشاركة نجم الكرة المصري محمد صلاح ملفتة، إذ التقط مجموعة من الصور مع الممثل الأمريكي ذي الأصول المصرية رامي مالك، الحائز على جائزة أوسكار عن دوره في الفيلم الأمريكي "الملحمة البوهيمية".
وكذلك التقى صلاح مع الممثلة إميليا كلارك الشهيرة بدور "دينيريس تارجيريان" والملقبة في مسلسل "صراع العروش" بلقب "أم التنانين".
father of dragons #EmiliaClarke #salah #GameOfThornes @TIME pic.twitter.com/G15qH2iqBp— Gohary (@90hary_) April 24, 2019
ووصل صلاح إلى نيويورك للمشاركة في الاحتفال صباح أمس الثلاثاء، بعد اختياره ضمن قائمة المجلة التي وضعت صورته على صدر غلافها.
Introducing the 2019 #TIME100 https://t.co/1WeH62z2pQ pic.twitter.com/iBKrhSl9D0— TIME (@TIME) April 17, 2019
وتضم قائمة مجلة "التايم" لهذا العام رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، والممثل العالمي من أصل مصري رامي مالك، وميشيل أوباما، ومؤسس "فيسبوك" مارك زوكيربرغ.
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