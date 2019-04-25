لهذه الأسباب... العراق يقترح فتح مكتب اقتصادي بـ"البعثة الروسية" في بغداد

قال وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، إن العراق وروسيا اتفقا، على عقد اجتماعات نصف سنوية للجنة المشتركة العراقية الروسية.

© AP Photo / Hadi Mizban العراق يقدر دعم روسيا له ويحرص على علاقات متوازنة مع الجميع

بغداد — سبوتنيك . وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الخميس 25 أبريل / نيسان، بأنه اقترح على نائب رئيس الوزراء الروسي يوري باريسوف، الذي يزور بغداد، فتح مكتب اقتصادي في البعثة الروسية ببغداد، لتسهيل التعاملات المالية.

وقال وزير الخارجية العراقي: "اتفقنا على عقد اجتماع نصف سنوي برئاسة نائب رئيس اللجنة المشتركة العراقية الروسية"، مشيرا إلى أن العلاقة مع روسيا علاقة استراتيجية وتمتد من خلال العلاقات السياسية والأمنية والتجارية".

وتابع الحكيم: "اقترحنا اقترح فتح مكتب اقتصادي في البعثة الروسية ببغداد لمتابعة المناقصات التي تأتي من الوزارات العراقية والرد عليها بالسرعة الدقيقة".