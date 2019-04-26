الاتفاق على أسماء اللجنة الدستورية السورية خلال جولة أستانا الـ12

أعلن رئيس وفد المعارضة المسلحة إلى محادثات أستانا، أحمد طعمة، أن ملف اللجنة الدستورية هو الأهم في جولة المحادثات هذه، وأن الأسماء المختلف حولها تقريبا تم الاتفاق عليها الآن.

نورسلطان- سبوتنيك. وقال طعمة، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن هذا الملف هو اهم ملف في هذه الجولة، وهناك موضوعان هامان جدا تتعلق باللجنة الدستورية، الشق الأول يتعلق بالانتهاء من وضع الأسماء، منذ المرة الماضية تم الاتفاق على 144 اسم، ولم يبق خلاف إلا على ستة أسماء، والأسماء الستة الآن تقريبا تم الاتفاق عليها".

© Sputnik . Alexander Yuriev انطلاق جولة جديدة من محادثات أستانا حول سوريا في العاصمة الكازاخية

وأوضح رئيس وفد المعارضة المسلحة إلى محادثات أستانا أن "النقطة الثانية النقاش حول القواعد الإجرائية، والمتعلقة برئاسة اللجنة، كيف سيتم اتخاذ القرار فيها، وكيف يتم تداول الموضوعات، وكيف سيتم التصويت والية العمل، هاتين النقطتين مطروحة للوصول إلى الخيار النهائي فيها، فأما أن يتم التوافق والإعلان عنها يوم غدا، أو يتم التوافق ويؤجل الإعلان في جنيف خلال الأسابيع القادمة، أي الإعلان عن الأسماء، والقواعد الإجرائية".

وأكد طعمة أن الخلاف حول هذه الأسماء كان بين "النظام والجانب الروسي من جهة، وبين الأمم المتحدة ونحن من جهة أخرى، ونعتقد في النهاية، أن وجهة الأمم المتحدة صارت فيما يتعلق بهذه الأسئلة، وأصبح هناك رغبة من قبل الدول الضامنة، أن تأخذ في عين الاعتبار، مطالب الأمم المتحدة، وهذا شيء إيجابي".

وأضاف رئيس وفد المعارضة المسلحة إلى محادثات أستانا "لكن الأمور تبدو معقولة، وتسير بشكل جيد".

وانطلقت اليوم في نور سلطان الجولة الثانية عشر لمحادثات أستانا حول سوريا بمشاركة الدول الضامنة وهي روسيا وتركيا وإيران، حيث يترأس الوفد الروسي، المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، أما الوفد الإيراني فهو برئاسة علي أصغر خاجي، بينما يترأس الوفد التركي، نائب وزير الخارجية التركي، سيدات أونال، والمبعوث الأممي الجديد إلى سوريا، غير بيدرسون، ويرافقه وفد الأمم المتحدة، ووفد المعارضة المسلحة، برئاسة أحمد طعمة، ووفد الحكومة السورية برئاسة المندوب السوري إلى الأمم المتحدة، بشار الجعفري. بالإضافة إلى الوفد الأردني، بصفة مراقب.