باحث سياسي: يجب وضع شروط مسبقة لوقف إطلاق النار في طرابلس

قال الباحث السياسي الليبي محمود إسماعيل، إنه يجب أن يكون لوقف إطلاق النار في طرابلس، شروط مسبقة.

وأضاف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة 26 أبريل / نيسان: "يجب عودة قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، إلى مرابطه الأولى، وأن يسلم الأسلحة والأسرى إضافة إلى وقف إطلاق النار".

وأوضح: "وقف إطلاق النار دون شروط يعني احتفاظه بمواقع أخرى قام باحتلالها في المنطقة الغربية وهو أمر مرفوض شكلا وموضوعا خاصة وأن المعركة قد حسمت لصالح حكومة الوفاق الوطني "، مضيفا: "لذلك حاول حلفاء حفتر وقف القتال، وهذه الحقيقة المطلقة مع أن الخاسر دائما هي ليبيا باعتبار أن هناك قتالا بين الليبيين".

وعن حقيقة الوضع على الأرض في ظل إعلان الجانبين تقدمهم وانتصارهم في طرابلس، أوضح الباحث السياسي الليبي، المقيم في طرابلس: "لا يوجد أي تقدم لحفتر على الأرض، وتم دحره إلى منطقة الهيرة تحت سفح الجبل بغريان، وهي منطقة تبعد أكثر من 70 كم عن العاصمة".

وقال إسماعيل: "الليبيون يريدون حلا سياسيا من المجتمع الدولي، ونجزم أن روسيا كان يمكنها أن تلعب دورا محوريا في إمكانية أن يكون هناك حلا سياسيا".

​وتشهد العاصمة طرابلس منذ عدة أيام اشتباكات عنيفة في عدد من المحاور حول العاصمة طرابلس بين الكتائب والقوات الموالية للمجلس الرئاسي، وقوات الجيش الوطني التابعة للمشير خليفة حفتر.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.