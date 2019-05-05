مقتل إسرائيلي في قصف صاروخي من قطاع غزة

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن الشرطة قولها، إن مواطنا إسرائيليا لقى مصرعه في هجوم صاروخي للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بعد نقله إلى المستشفى.