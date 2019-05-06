"الأمن والدفاع" في العراق تطالب الحكومة بالكشف عن تفاصيل مفاوضات منظومة "إس 400"

قال النائب فالح يونس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان العراقي، إن اللجنة طالبت الحكومة بتوضيح المفاوضات مع الجانب الروسي بشأن منظومة "إس 400".

وأضاف يونس في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن" لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المعنية بمثل هذه الاتفاقيات، لم يرد إليها أي اتفاقيات سابقة، أو معلومات جديدة بشأن هذه المفاوضات التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام".

وتابع: "اللجنة وجهت خطابها إلى الحكومة منذ يومين لتوضيح ما إن كانت هناك اتفاقيات أو مفاوضات في فترة البرلمان السابق من عدمه، نظرا لأن اللجنة الحالية لم تشهد أي اتفاقيات من هذا النوع".

وأوضح أنه من المفترض أن ترد اللجنة على الخطاب الموجه لها في غضون يومين، وأن يتضمن الرد كافة التفاصيل حول الأمر.

مفاوضات

وفي وقت سابق، كشف النائب في البرلمان العراقي، رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق، حاكم الزاملي، السبت الماضي، عن وجود مفاوضات بين الحكومتين العراقية والروسية لتجهيز بغداد بمنظومة "إس 400".

وقال لـ"RT": "هناك توجها عراقيا لتعزيز التعاون في مجال التسليح مع روسيا، وهذا ما نتج عنه توقيع عقد بأربعة مليارات دولار لشراء طائرات مقاتلة بجناح ثابت أو متحرك، بالإضافة إلى عقد بمليار دولار لتجهيز العراق بمدرعات".

وأضاف أن "العراق يتفاوض الآن على شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400"، مبيناً أن "هذه المنظومة مهمة جداً، ومن المتوقع أن تكون خلال العامين المقبلين قد دخلت العراق".