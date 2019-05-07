شاهد... غارات الحربي السوري تدك مقرات النصرة شمال حماة

أطلق الجيش السوري، أمس الاثنين، عملية عسكرية برية باتجاه المنطقة منزوعة السلاح في ريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي تحت تغطية من سلاح الجو السوري-الروسي المشترك.

© Sputnik . Bassel Shartooh غارات الحربي السوري تدك مقرات النصرة شمال حماة

ورصدت كاميرا سبوتنيك من الخطوط الخلفية للمعركة غارات جوية نفذها الطيران الحربي والمروحي على مواقع التنظيمات الإرهابية في المنطقة منزوعة السلاح، نجم عنها تدمير مقرات ومستودعات ذخيرة ومرابض مدفعية تابعة لتنظيم "جيش العزة" الموالي لهيئة تحرير الشام (الواجهة الحالية لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي المحظور في روسيا).

© Sputnik . Bassel Shartooh غارات الحربي السوري تدك مقرات النصرة شمال حماة

وكان مراسل سبوتنيك نقل الإثنين عن مصدر عسكري على الجبهة تأكيده أن الجيش السوري بدأ منذ ساعات الصباح الأولى تنفيذ سلسلة من الرمايات الصاروخية والمدفعية الكثيفة مع تغطية جوية على عدة محاور بريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي، تبعتها عملية اقتحام نفذتها قوات المشاة، للمحور الشمالي لريف حماة، تمت السيطرة من خلالها حتى الآن على تل عثمان الإستراتيجي وعلى مزارع البانة وبلدة البانة (الجنابرة)، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم جيش العزة الإرهابي وميليشيات إرهابية مسلحة أخرى موالية لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي، في وقت تستمر فيه عمليات التمهيد المدفعي والغارات الجوية على عدة مناطق على طول الجبهة.

© Sputnik . Bassel Shartooh غارات الحربي السوري تدك مقرات النصرة شمال حماة

وشن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك خلال الأيام الأخيرة أكثر من مئة غارة دمر من خلالها مراكز ومستودعات ذخيرة وطرق إمداد تابعة للتنظيمات التكفيرية المسيطرة على المنطقة منزوعة السلاح.

© Sputnik . Bassel Shartooh غارات الحربي السوري تدك مقرات النصرة شمال حماة

وكان الجيش العربي السوري، بدأ منذ صباح الاثنين الماضي، بإرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى جبهات القتال في ريف حماة الشمالي، ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر عسكري سوري تأكيده أن الجيش السوري لن يبقى في موضع الرد على استفزازات المسلحين واعتداءاتهم وأن عملية تطهير المنطقة منزوعة السلاح (كمرحلة أولى) باتت ضرورة لا يمكن تأجيلها.