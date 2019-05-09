نيران الجيش السوري تعاود نشاطها بريف اللاذقية والكمائن تصد هجوما للإنغماسيين (فيديو)

تمكنت الكمائن المتقدمة في الجيش السوري، من صد هجوم شنه مجموعة من انتحاري الحزب التركستاني (من جنسيات صينية وأوزبكية) باتجاه خطوط الاشتباك الأمامية في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

وبدأ الهجوم مع ساعات الفجر الأولى، واستهدف نقطة متقدمة للجيش السوري تبعد قرابة 2 كم عن محور كنسبا على تلة أبو أسعد، والتي تعد خط اشتباك مباشر مع الإرهابيين المتحصنين قرب تلة حدادة وفي منطقة المداجن.

وقال مصدر ميداني لمراسل "سبوتنيك" إن عددا من (الإنغماسيين) فجروا أنفسهم بعدما فشلوا في التسلل والوصول إلى عمق نقاط الجيش السوري، مشيرا إلى أن المجموعة المهاجمة سلكت دروب الأحراش والجروف الوعرة في محاولة لإحداث فجوة ضمن خطوط الجيش، ما تسبب باستشهاد بعض الجنود الذين تصدوا لهم وجها لوجه، وإصابة آخرين.

وأكد المصدر مقتل كامل أفراد المجموعة المهاجمة الذين بقيت جثثهم في المنطقة.

وأضاف المصدر أن الجيش السوري بدأ عملية حشد واستعدادات ميدانية، وفعّل كافة المحارس والمراصد المتقدمة كون المعركة في ريفي حماة وإدلب مرتبطة جغرافيا بريف اللاذقية، كما باشرت منذ عدة أيام المدفعية وسلاح الصواريخ، إضافة لتنفيذ سلاح الطيران الحربي السوري والروسي المشترك مجموعة من الضربات طالت تلة كباني ومحيطها وصولاً حتى مناطق الثقل الرئيسية للمسلحين الصينيين ومستوطناتهم في جسر الشغور والسرمانية الواقعتين بريف إدلب.

وتشهد جبهة ريف اللاذقية الشرقية القريبة من ريف إدلب حالة استنفار للمسلحين الآوزبك والتركستانيين والذين يقطنون في جسر الشغور خوفاً من عملية برية مفاجئة.