بالفيديو... شاعرة أردنية تكشف للمرة الأولى جوانب في شخصية القذافي

وأكدت "المساعيد"، خلال استضافتها أمس الأربعاء، في برنامج "مجموعة إنسان"، المذاع على فضائية "إم بي سي" السعودية، معرفتها للقذافي عن قرب، كاشفة جانبا من حياته الشخصية البسيطة.
وقالت المساعيد خلال لقائها ببرنامج "مجموعة إنسان"، من تقديم الإعلامي السعودي، علي العلياني، والمذاع خلال شهر رمضان:
"عايشت هذا الإنسان وجها لوجه، وبساطته ممكن أن تكون هي السبب في حدوث الثورة الليبية".
وتابعت: "يكفي أنه في عهد القذافي لم تجد ليبي واحدا يبحث عن وظيفة خارج ليبيا، والآن حتى الناس اللي ثارت عليه ندمت رغبة في الرجوع للأمن والأمان اللذان كان في عهده".
نجاح المساعيد: اعرف القذافي عن قرب.@najah_almasaeed@Ali_Alalyani#مجموعة_انسان#نجاح_المساعيد_مجموعة_انسان pic.twitter.com/lRMsZdy0ce— مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 8, 2019
وبسؤالها حول ما إن كان القذافي ظلم شعبه، أجابت: "نعم معمر القذافي ظلم الشعب الليبي".
هل ظلم معمر القذافي الشعب الليبي؟@najah_almasaeed@Ali_Alalyani#مجموعة_انسان#نجاح_المساعيد_مجموعة_انسان pic.twitter.com/hcHqmfPlyk— مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 8, 2019
وأضافت: "ليبيا دولة بها المليارات التي لم توجه للداخل الاقتصادي الليبي مع الأسف وجهت خارج ليبيا، كان الحين ممكن تكون ليبيا في مصاف الدول العظيمة اقتصاديا".
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