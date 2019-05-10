الجيش السوري يتصدى لهجوم مجموعات مسلحة بريف حماة الشمالي

أعلن الجيش السوري تصديه لهجوم عنيف شنه مسلحو هيئة تحرير الشام جبهة النصرة سابقا (المحظورة في روسيا وعدة دول) على بلدة كفر نبودة، والتي سيطر عليها الجيش منذ يومين خلال عملياته لاستعادة السيطرة على ريف حماة الشمالي المتاخم لمحافظة إدلب.

دمشق — سبوتنيك . وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" إن "مسلحي تحرير الشام شنوا هجوماً عنيفاً على جبهة كفر نبودة من جهة قرية القصابية جنوب مدينة إدلب وناحية خان شيخون في منطقة معرة النعمان بريف إدلب لوقف تقدم الجيش باتجاه البلدتين".

وأضاف المصدر أن "الجيش تمكن من التصدي للهجوم وكبّد المسلحين خسائر في العديد والعتاد".

وكان الجيش السوري بدأ منذ أيام عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي المتاخم لمحافظة إدلب، تمكّن خلالها من استعادة عددا من البلدات والتلال الاستراتيجية أهمها مزرعة الراضي والبانة الجنابرة وتل عثمان التي مهدت للسيطرة على كفر نبودة وقلعة المضيق الاستراتيجيتين.