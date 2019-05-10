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    انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

    إصابة فلسطيني برصاص إسرائيلي شرق مدينة غزة

    © REUTERS / Amir Cohen
    العالم العربي
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    أصيب مزارع فلسطيني برصاص قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة على السياج الحدودي، شرق مدينة غزة، اليوم الجمعة، وذلك وسط ترقب عن مصير الهدنة التي وقعتها إسرائيل والفصائل الفلسطينية مساء الأحد.

    وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، بأن "قوات الاحتلال المتمركزة على السياج الحدودي شرق مدينة غزة أطلقت الرصاص الحي صوب عدد من المزارعين ما أدى إلى إصابة أحدهم، نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة".

    حضر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني افتتاح القمة العربية الـ 30 في تونس، تونس، الأحد، 31 مارس 2019. اتحد قادة الاجتماع في تونس لحضور القمة السنوية لجامعة الدول العربية يوم الأحد في إدانتهم لسياسات إدارة ترامب التي شوهدت باعتبارها منحازة بشكل غير عادل تجاه إسرائيل ولكنها منقسمة على مجموعة من القضايا الأخرى ، بما في ذلك إعادة قبول سوريا العضو المؤسس.
    © AP Photo / Fethi Belaid
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    وتأتي إصابة المزارع قبل ساعات قليلة من انطلاق فعالية جمعة رفض صفقة القرن على حدود غزة.

    وبدأ وقف إطلاق نار هش بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بوساطة مصرية، الإثنين الماضي، ليوقف الهجمات التي شنّها الجانبان في نهاية الأسبوع الماضي.

    وشهد قطاع غزة على مدى ثلاثة أيام تصعيدا أمنيا، حيث أسفر قصف إسرائيلي طال عشرات المواقع في القطاع عن مقتل حوالي 30 فلسطينيا وإصابة عشرات آخرين وتدمير بنايات سكنية، فيما قتل أربعة إسرائيليين وأصيب عدد آخر جراء سقوط صواريخ وقذائف صاروخية على بلدات إسرائيلية.

    ومساء الأحد الماضي أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "مصر وقطر نجحتا بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة يدخل حيز التنفيذ منتصف الليلة".

    جاء الاتفاق بعد أن قررت السلطات الإسرائيلية إغلاق معابر قطاع غزة أمام البضائع، وتقليص منطقة الصيد البحري، بذريعة الرد على إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، قررت وقف تزويد قطاع غزة بالوقود عبر معبر "كرم أبو سالم" جنوب القطاع.

    انظر أيضا:

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    أخبار غزة, الجيش الإسرائيلي, غزة, إسرائيل, فلسطين
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