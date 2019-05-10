الحكومة اليمنية تتهم "أنصار الله" بتقييد حركة لوليسغارد في الحديدة

أتهم رئيس الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار من الحديدة غرب اليمن، اللواء الركن صغير بن عزيز، جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بتقييد حركة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة وكبير المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد، ما دفعه إلى نقل اجتماعاته إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad متحدث الجيش اليمني: 140 قتيلا و811 جريحا بـ 3719 خرقا للحوثيين في الحديدة

القاهرة — سبوتنيك . وقال اللواء عزيز، وهو نائب رئيس هيئة أركان الجيش اليمني في تغريدة على "تويتر": "بعد أن أغلقت مليشيات الكهنوت الحوثي الطرق داخل مدينة الحديدة وقيدت حركة الفريق مايكل لوليسغارد.يلتقي الفريق الحكومي بالفريق مايكل في العاصمة المؤقتة عدن".

ويعد الاجتماع هو الأول بعد مغادرة لوليسغارد في 24 نيسان/ أبريل المنصرم إلى السعودية ولقائه برفقة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الرياض.

كان المتحدث باسم عمليات تحرير الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش قد أكد في تصريحات صحافية الأربعاء إن "المبعوث الأممي أخفق في إقناع الحوثيين بالانسحاب من الحديدة وموانئها، كما أخفق في دفع الميليشيات لرفع القيود عن حركة كبير المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد".

ومنذ توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" في جولة مفاوضات السلام بالسويد، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي إلى اتفاقات بشأن الحديدة وتبادل الأسرى ومحافظة تعز، إلا أنها لم تنفذ بسبب اختلافات بين الطرفين حول تفاصيلها.