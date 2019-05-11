أول تحرك رسمي بعد فيديو تحرش أثار غضب السعوديين (فيديو)

وبحسب صحيفة "عكاظ"، السعودية، جاء ذلك بعد التثبت من المقطع من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة. وأوضحت النيابة العامة أنها ستقف بكل حزم في وجه مرتكبي جريمة التحرش والمطالبة بتطبيق أشد العقوبات على مرتكبيها، وحماية المجني عليهم، وصيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.
النائب العام يوجه بالقبض على متحرش بفتاة أثناء تسوقها في محل تجاري#عكاظ #عاجل— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) May 11, 2019
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وأثار مقطع فيديو وثق عملية تحرش جديدة، في مدينة الدمام شرقي السعودية، ضحيتها فتاة ترتدي العباءة السوداء ومنتقبة، غضبا بين مواطني المملكة.
وانتشر الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، وتظهر في الفيديو فتاة منتقبة داخل بقالة، وقد عمد أحد الموجودين في البقالة للالتصاق بجسمها خلال خروجها من المكان وسط صدمة واضحة بدت عليها من فعلته.
فيديو— فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) May 11, 2019
شخص يتحرش بفتاة داخل بقالة في الدمام. pic.twitter.com/XvFfnlXhRm
وأثارت هذه الواقعة غضب المواطنين والمدونين، الذين تناقلوا مقطع الفيديو، وطالبوا بالقبض على المتحرش، الذي تظهر ملامح وجهه بوضوح.
وبدورها، وجهت النيابة العامة السعودية على حسابها الرسمي بـ"تويتر"، تحذير للمواطنين والمقيمين في المملكة من أن "جريمة التحرش تقترف بكل قول أوفعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك وسائل التقنية وعقوباتها السجن مدة تبلغ إلى سنتين وغرامة مالية تصل مائة ألف ريال وتشدد حال العود".
أخي المواطن.أخي المقيم.— النيابة العامة (@bip_ksa) May 11, 2019
جريمة التحرش تقترف بكل قول أوفعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك وسائل التقنية وعقوباتها السجن مدة تبلغ إلى سنتين وغرامة مالية تصل مائة ألف ريال وتشدد حال العود.#النيابة_العامة pic.twitter.com/6Bean2gvYj
كان النائب العام السعودي قد تفاعل بسرعة مع حادثة مشابهة وقعت الأسبوع الجاري، وأصدر أمرا بسرعة القبض على الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع يتحرش بفتاة داخل سيارتها.
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