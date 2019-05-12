الأمن العراقي يعتقل أحد عناصر "داعش" المتخفين

ألقت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، 12 أيار/مايو، القبض على أحد عناصر "داعش" الذين عملوا في أغنى مدن شمال العراق.

© Photo / خلية الإعلام الأمني محكمة عراقية تفرج عن 8 أحداث متهمين بالإرهاب قبض عليهم في سوريا

وأعلن المتحدث الرسمي بإسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، في بيان تلقته مراسلة " سبوتنيك " في العراق، اليوم، أن مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في الوزارة، وبناء على اعترافات المتهمين الملقى القبض، تتمكن من إلقاء القبض على احد الإرهابيين، في محافظة كركوك، شمال العاصمة بغداد.

وأوضح معن، أن الإرهابي، تم اعتقاله في منطقة "بنجا علي"، في كركوك، والذيكان يعمل سابقاً بما يسمى ولاية كركوك التابعة لعصابات "داعش" الإرهابية (المحظورة في روسيا وعدد من الدول).

ونوه المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، إلى أنه تم تصديق أقوال المتهم وإحالته للقضاء لإكمال أوراقة التحقيقية.

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، الأربعاء، 1 أيار/مايو، تنفيذ عملية نوعية للقوات العراقية، في ملاحقة فلول الإرهاب، بمحافظة كركوك التي تعتبر أغنى مدن العراق نفطيا.

وأوضحت الخلية في بيان تلقته مراسلتنا، حينها قائلة:

"وفق معلومات استخبارية، تم تنفيذ عملية نوعية لأبطال قيادة العمليات الخاصة الثانية فوج مكافحة الإرهاب كركوك، بإلقاء القبض على هدف مهم ضمن سلسلة الأهداف الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال".

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" في ديسمبر/ كانون الأول، عام 2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".