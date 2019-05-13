الكويت تدين تعرض 4 سفن لعمليات تخريب قرب المياه الإقليمية الإماراتية

أدانت الكويت عمليات التخريب التي تعرضت لها 4 سفن بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات، مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها وسلامة أراضيها.

وقال مصدر في الخارجية، في تصريحات نقلتها وكالة "كونا" الرسمية، اليوم الاثنين: "إن هذا العمل الإجرامي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي يمثل تصعيداً للتوتر في المنطقة ويهدد سلامة الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة الدولية، الأمر الذي يحتم معه تحركاً سريعاً من المجتمع الدولي لوضع حد لمثل هذه الاعتداءات الإجرامية لتدارك تبعياتها الخطيرة".

وأكد المصدر "وقوف دولة الكويت إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها"، بحسب البيان.

يذكر أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أعلنت أمس الأحد، أن أربع سفن شحن تجارية مدنية، من عدة جنسيات، تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وفي المنطقة الاقتصادية البحرية لدولة الإمارات، وأكدت أن العمليات لم يسفر عنها وقوع أية خسائر أو أضرار بشرية.

كما أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، أن عملا تخريبا، في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، أمس، استهدف ناقلتي نفط سعوديتين، تابعتين لشركة "أرامكو"، لافتا إلى تضرر هيكلي السفينتين، من دون وقوع إصابات بشرية أو تسرب نفطي.