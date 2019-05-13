صور لسفينة سعودية تعرضت لهجمات بالفجيرة وفيديو يوثق ضربة قوية لإحدى السفن

أظهرت لقطات مصورة، اليوم الاثنين، واحدة من السفن الأربع التي قالت الإمارات إنها تعرضت لـ"أعمال تخريبية" في مياهها الاقتصادية.

وبثت قناة "سكاي نيوز عربية" الإماراتية تقريرا مصورا، لأول مرة، من أمام سفينة الشحن السعودية "المرزوقة"، وقالت إنها تعرضت للتخريب حين كانت في طريقها لتحميل النفط إلى أمريكا.

مراسلنا فيصل بن حريز يستعرض من داخل البحر المشاهد الأولى للسفينة المرزوقة إحدى السفن الأربع التي تعرضت للأعمال التخريبية في خليج عُمان قرب المياه الإقليمية الإماراتية @FaisalHuraizSKY pic.twitter.com/f6skpWD9Z4 — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) May 13, 2019

وكانت إحدى السفينتين السعوديتين في طريقها إلى ميناء رأس تنورة في مدينة الدمام في الخليج العربي لتحميل النفط، ومن ثم الاتجاه إلى عملاء شركة "أرامكو" في الولايات المتحدة، وفق ما أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح.

من جانبها، أكدت قناة "العربية"، أن السفن الأربع التي تعرضت للتخريب قبالة سواحل الفجيرة، هي: سفينتان سعوديتان وثالثة إماراتية ورابعة نرويجية، وأضافت أن "سلطات الفجيرة أكدت أن الحركة في الميناء تسير بشكل طبيعي، وأن حركة دخول وخروج السفن في ميناء الفجيرة طبيعية تماما".

إلى ذلك، تلقت السفينة النرويجية "أندريه فيكتوريا"، ضربة قوية كادت تغرقها. ويظهر في الفيديو الضربة الحساسة التي تعرضت لها أندريه فيكتوريا، حيث جاءت في أسفل الجسم الرئيسي للسفينة، وذلك وفقا لـموقع قناة "RT".

شاهد.. الضربة التي تعرضت لها السفينة النرويجية خلال هجوم خليج عمان!https://t.co/9oSSMYdy4M pic.twitter.com/TAm2WfTqYS — RTarabic_Breaking (@RTarabic_Bn) May 13, 2019

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أمس الأحد، أن "أربع سفن شحن تجارية مدنية، من عدة جنسيات، تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وفي المنطقة الاقتصادية البحرية لدولة الإمارات، وأكدت أن العمليات لم يسفر عنها وقوع أية خسائر أو أضرار بشرية".