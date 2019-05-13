تسجيل
19:41 13 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    الجيش السوري في إدلب

    مراسل حربي: "النصرة" تمتلك "كيميائي" والجيش السوري يرصد كل الجبهات

    © Sputnik . BASEL SHARTOUH
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 00

    أكد مراسل حربي أن "جبهة النصرة" تمتلك أسلحة كيميائية، وأن الجيش السوري يستهدف أي تحركات للجماعات المسلحة بالقرب من حلب والتي تسعى للتخفيف عن جبهة أرياف حماة وإدلب.

    وقال المراسل الحربي رضا الباشا لوكالة "سبوتنيك" إنه: "فعليا إن المعلومات المتوفرة تؤكد أن "جبهة النصرة" لديها أسلحة كيميائية، وكانت دمشق وموسكو حذرتا أن "النصرة" تستعد للقيام بتمثيليات "كيميائية"".

    الجيش السوري في إدلب
    © Sputnik . BASEL SHARTOUH
    الجيش السوري يطهر منطقة تل هواش في ريف حماة من التنظيمات الإرهابية
    وأضاف إن "المعلومات تؤكد أن لدى تنظيم "جبهة النصرة" أسلحة كيميائية"، مشيرا إلى أن "التنظيم كان قد استخدم سابقا الكيميائي، فالجميع يذكر عندما حدثت معركة الأكاديمية العسكرية في حلب استخدمت "جبهة النصرة" السلاح الكيميائي من أجل كسر الجيش السوري وتحديدا في جبهة الـ 1700 وجبهة الـ3000 شقة، وحينها لم يتحرك المجتمع الدولي ولم يتحدث عن استخدام "النصرة" للسلاح الكيمياوي، ومؤخرا أيضا في الشتاء الماضي تم استخدام قذائف هاون تحتوي على غاز الكلور، حيث قصفت منطقة السبيل وحي الشهباء بقذائف تحتوي على غاز الكلور".

    وبالنسبة للاشتباكات التي حصلت بالقرب من حلب، قال المراسل" فعليا لا يمكن التحدث عن معارك أو عمليات اقتحام هنا كما يحصل في أرياف حماة وإدلب، بل هو استهداف ناري مكثف من قبل الجيش السوري والطيران الحربي الروسي، فإن أي تحرك للنصرة بالقرب من حلب يتم استهدافه، سواء في جبهة الكاستيلو على محور حريتان أو حيان أو حتى وصولا إلى بيانون والملاح فهذه المناطق تسيطر عليها النصرة بشكل كامل، وأيضا على محور ريف حلب الجنوبي الجنوبي في منطقة خان طومان، والعيس والحاضر وخلصة وحميرة أيضا تسيطر هنا النصرة والحزب الإسلامي التركستاني".

    وأضاف المراسل: القرار العسكري هو رصد أي تحرك على هذه الجبهات، أي محاولة تجمع للجماعات المسلحة يتم استهدافها بشكل مباشر من الجيش السوري لمنع أي محاولة لهم من الهجوم على نقاط الجيش السوري والتي تهدف إلى التخفيف عن جبهات ريف حماة الشمالي، وما حدث في الأمس يأتي في هذا السياق حيث رصدت تجمعات للمجموعات المسلحة وتحديدا في منطقة الكاستيلو، في الجهة المقابلة لمزارع الملاح وتم استهدافها من قبل الجيش السوري بالأسلحة المتوسطة والثقيلة سواء باستهداف الخطوط الخلفية للجماعات المسلحة القريبة من بلدة عنيدان ومحيط بلدة كفر حمرا، إضافة إلى استهداف الخطوط الأمامية القريبة من الجبهة، مما أدى إلى تراجع الجماعات المسلحة والعودة من حيث أتت، وهذا أيضا انسحب على محور ريف حلب الجنوبي.

    وبالنسبة للوضع الميداني أكد المراسل:

    نحن لا نتحدث عن اشتباكات، ولكن القرار العسكري هو استهداف أي تجمع للجماعات المسلحة أو أي محاولة أو بوادر للقيام بأعمال عسكرية باتجاه مدينة حلب والآن الجبهات هادئة، وعادة ما تستغل المجموعات المسلحة ساعات الفجر الأولى.

    وبالنسبة للعمليات في ريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، قال المراسل: يمكن القول أن الجيش السوري دخل في ريف إدلب الجنوبي مع سيطرته على قرية الهواش وتل الهواش وعلى بلدة الجابرية ويمكن القول إن الجيش السوري دخل في ريف إدلب الجنوبي الغربي من أجل إكمال السيطرة على ما تبقى من سهل الغاب، والجيش السوري يتجه لتوسيع العمليات، وعادة أثناء التقدم، الجيش السوري يترك ثغرة محدةة للجماعات المسلحة.

    وأردف المراسل: توحي العمليات أن الجيش السوري يتجه باتجاه بلدة خان شيخون بشكل مباشر قبل التوجه إلى الهبيط، وعند وصوله إلى خان شيخون، ستكون بطبيعة الحال الهبيط وكفرزيتا وجوارها هي مناطق بحكم الساقطة عسكريا وستجبر الجماعات المسلحة على الانسحاب من هذه المنطقة بشكل كامل ويكون الجيش السوري بدأ بفتح الاوتستراد الدولي بين حلب ومدينة حماة، ويبقى لديه منطقتين رئيسيتين هما سراقب ومعرة النعمان.

    انظر أيضا:

    بالفيديو.. "فوزديكا" يقتلع تحصينات "جبهة النصرة" على مشارف إدلب
    الجيش السوري يدمر أوكارا وآليات لـ"النصرة" في ريفي إدلب وحماة
    راجمة صواريخ سوفيتية تسحق إرهابيي "النصرة" بريفي حماة واللاذقية (فيديو)
    الكلمات الدلالية:
    ريف إدلب, ريف حماة الشمالي, الجيش السوري, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مطار شانغي الدولي في سنغافورة
    قائمة أفضل مطارات العالم لعام 2019
    اختيار قرية في مرتفعات الجولان لتسميتها باسم دونالد ترامب
    "قرية ترامب" في مرتفعات الجولان
    خارطة عملية تحرير إدلب السورية
    أحدث خارطة لعملية تحرير إدلب السورية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك