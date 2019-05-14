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12:51 14 مايو/ أيار 2019
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    مظاهرات السودان

    أول تعليق لرئيس المجلس العسكري السوداني على استهداف المعتصمين بالرصاص

    © REUTERS / STRINGER
    العالم العربي
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    اتهم رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان جهات وصفها بالمندسة بإطلاق النار على المعتصمين والقوات المسلحة في محيط مقر القيادة العامة للقوات المسلحة وتعهد بالقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكم العادلة.

    وقال البرهان في تصريحات صحفية، فجر الثلاثاء، عقب صلاة الجنازة على شهيد القوات المسلحة بالقيادة العامة، إن هناك جهات لم يعجبها ما تم التوصل اليه بين المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في اجتماع يوم الاثنين، وفقا لشبكة الشروق السودانية.

    وتعهد رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالقبض على الجهات المسؤولة عن قتل الثوار والقوات المسلحة ومحاسبتهم، وأضاف: "لن يفلتوا من العدالة".

    ودعا البرهان لعدم التصعيد وضبط النفس، محذرا من جهات لم يسمها تسعى لخلق فتنة بين الثوار والمجلس العسكري.

     وتفيد الأنباء الواردة من العاصمة السودانية الخرطوم بسقوط 6 قتلى من بينهم ضابط بالجيش وإصابة العشرات في اشتباكات مسلحة في ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش.

    وقال المجلس العسكري الانتقالي في السودان إن ضابطا في الجيش قتل وأصيب العشرات من المعتصمين بالرصاص في إطلاق نار في محيط ساحة الاعتصام.

    واتهم المجلس العسكري في بيان ما وصفه بـ"جهات تتربص بالثورة أزعجتها النتائج التي تم التوصل إليها اليوم وتعمل علي إجهاض أي اتفاق يتم الوصول إليه وإدخال البلاد في نفق مظلم".

    وأضاف البيان أن "مجموعات دخلت إلى منطقة الاعتصام وعدد من المواقع الأخرى وقامت بدعوات مبرمجة لتصعيد الأحداث من إطلاق للنيران والتفلتات الأمنية الأخرى في منطقة الاعتصام وخارجها والتحرش والاحتكاك مع المواطنين والقوات النظامية التي تقوم بواجب التأمين والحماية للمعتصمين".

    متظاهرون سودانيون يحتفلون بعد تنحي وزير الدفاع عوض بن عوف كرئيس للمجلس العسكري الحاكم في البلاد
    © REUTERS / STRINGER
    المجلس العسكري في السودان: لا فض للاعتصام بالقوة

    وأشارت مصادر طبية إلى ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار إلى ستة، خمسة مدنيين وضابط في الجيش.

    ووصفت لجنة أطباء السودان المركزية حالة بعض المصابين في الأحداث بالخطيرة.

    وجاءت التطورات بعد ساعات من إعلان الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على "هيكل السلطة والمهام والسلطات على المستويات الثلاثة (السيادية والتنفيذية والتشريعية) خلال الفترة الانتقالية".

    إلا أن الفريق شمس الدين كباشي، المتحدث باسم المجلس، وطه عثمان اسحق المتحدث باسم قوى الحرية لم يقدما المزيد من التفاصيل عن هذا الاتفاق.

    وقال الجانبان انهما سيواصلان الثلاثاء التفاوض حول نسب المشاركة ومدة الفترة الانتقالية.

    وفي تطور آخر، وجهت النيابة العامة السودانية تهمة التحريض والتورط في قتل متظاهرين للرئيس السابق عمر البشير.

    وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في السودان، فإن النيابة العامة تتهم البشير وآخرين بـ"التحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة".

    وجاء الاتهام بعد تحقيقات في مقتل طبيب أثناء الاحتجاجات التي أدت إلى إنهاء حكم البشير الشهر الماضي. ويواجه البشير تحقيقا يتعلق بتهم "غسيل أموال وتمويل الإرهاب".

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    أخبار السودان, احتجاجات السودان, المجلس العسكري الانتقالي, عبد الفتاح البرهان, السودان
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