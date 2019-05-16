زوج إحدى الروسيات المصابات بقصف التحالف في اليمن يكشف لـ"سبوتنيك" التفاصيل

كشف أوسان بلعيد زوج إحدى الروسيات المصابات في قصف صاروخي بوسط صنعاء، تفاصيل قصف التحالف الذي أدى إلى إصابة 25 جريحا وامرأتين روسيتين اليوم الخميس.

وقال بلعيد في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن زوجته شوك النعيمي البالغة من العمر 33عاما، وشقيقتها أكسانا النعيمي البالغة 20عاما، وهما من أم روسية وأب يمني أصيبا بجروح إثر سقوط العقار بعد قصفه بصاروخ صباح اليوم الخميس.

© AFP 2019 / Mohammed HUWAIS متحدث الصحة باليمن لـ"سبوتنيك" غارات التحالف أوقعت 52 جريحا بينهم روسيتان

وتابع أن زوجته أجريت لها عملية بعد تمزق عضلة الساق، كما أصيبت بقطع في صدرها، فيما أخرج الأطفال من تحت الأنقاض دون إصابات، بعد سقوط أجزاء من ثلاثة عقارات إثر سقوط الصاروخ، وأنهم ناشدوا السفارة الروسية ضرورة التدخل نظرا لانتهاء الجوازات وفرض الحصار عليهم.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور يوسف الحاضري في اليمن، إن عشرات المصابين والقتلى وقعوا صباح اليوم نتيجة قصف التحالف وسط العاصمة صنعا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن الأرقام تشير إلى إصابة 52 جريحا معظمهم من الأطفال والنساء، حيث يرقد الكثير منهم في غرف العناية المركزة، فيما وصل عدد القتلى إلى 6 بينهم 4 أطفال وامرأتان حتى الآن، وأن أعداد القتلى قابلة للارتفاع نتيجة وجود الكثير من الإصابات الخطيرة، التي لم تستقر حالتهم حتى الآن.

وتابع أن من بين الجرحى امرأتين روسيتين يقطنان الحي الذي تم قصفه، وأن إحداهن متزوجة بيمني أصيب هو الآخر إثر استهداف شقتهم بشارع الرباط، وأنها منطقة مزدحمة وآهلة بالسكان.