اليمن... اختتام اجتماعات الأطراف اليمنية بشأن البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة دون تقدم

اختتمت الأمم المتحدة، الخميس، اجتماعات بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، عقدت في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة (14 - 16 مايو) لمناقشة تنفيذ البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة، بحضور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي.

القاهرة، — سبوتنيك. وقال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، في بيان على موقعه، إن "نقاشات صريحة وبناءة دارت بين الطرفين والجهات المشاركة بخصوص المقترحات المطروحة لتفعيل البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة".

© AFP 2019 / US Air Forces Central Command/Staff Sgt. Shawn Nickel اليمن... الحكومة الشرعية تدين مقتل مدنيين بغارة للتحالف في صنعاء وتدعو للتحقيق

وأضاف المكتب أنه "سيستمر في التواصل مع الاطراف اليمنية لاستكمال هذه النقاشات للمضى قدما في تنفيذ الاتفاق".

ولم يشر البيان إلى ما خرجت به الاجتماعات، التي أفادت مصادر يمنية لوكالة "سبوتنيك" بعدم توصلها إلى أي اتفاق.

ووفقا للمصادر، فإن عدم خروج الاجتماعات بأي جديد يعود إلى تحفظ "أنصار الله" على ربط فرع البنك المركزي في الحديدة بمقر البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، وتوجيه إيرادات موانئ الحديدة لدفع مرتبات موظفي الحكومة في الحديدة.

ويرجع وفد "أنصار الله" تحفظه إلى أن على الحكومة الشرعية دفع رواتب الموظفين كافة، كما وعدت بعد نقلها مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر من العام 2016.