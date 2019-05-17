283 عاملا يقاضون جهات عملهم يوميا في السعودية

وصل معدل القضايا المرفوعة ضد جهات العمل في السعودية إلى 283 قضية يوميا، وذلك بحسب ما أفادت صحف محلية سعودية.

وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أنه بلغ إجمالي القضایا الواردة للمحاكم والدوائر العمالیة خلال الشھر الماضي 5952 قضیة، شكلت دعاوى الأجور 71 % من إجمالي الدعاوى الواردة، تلتھا دعاوى التعویضات 13%.

© AP Photo / Nariman El-Mofty محكمة سعودية تصدر حكما قضائيا في 15 دقيقة

وذكرت الصحيفة أن المعدل الیومي لعدد القضایا الواردة تراوح بین 197 و 354 قضیة في الیوم، بمتوسط 283 قضیة یومیا، وجاءت 78% من إجمالي القضایا الواردة من مناطق الریاض والشرقیة ومكة المكرمة.

وذكرت "الوطن" أن الأحكام الصادرة في المحاكم والدوائر العمالیة في الشھر الفائت 3677 حكما، وشكلت الأحكام الصادرة في قضایا الأجور 68 %من إجمالي الأحكام الصادرة، وتراوح المعدل الیومي لعدد الأحكام الصادرة بین 85 و242 حكما في الیوم، بمتوسط 175 حكما یومیا. وجاءت 70 % من الأحكام الصادرة من مناطق الریاض والشرقیة ومكة المكرمة.

وتصدرت المنطقة الشرقیة الدعاوى العمالیة بـ 1619 دعوى، ثم الریاض بـ 1508 دعاوى، لتأتي عقبھا مكة المكرمة بعدد 1505 دعاوى، لتتوزع بقیة الدعاوى على بقیة مناطق المملكة.

أما الأحكام الصادرة من الدوائر العمالیة في محاكم الدرجة الأولى، فقد تصدرت مكة المكرمة فیھا بـ1012 قضیة صادرة، تلتھا الریاض بـ830 قضية عمالية صادرة، وجاءت الحدود الشمالیة أقل منطقة إدارية إصدارا للأحكام بإجمالي 14 قضية.