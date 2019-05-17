وزير الخارجية الليبي يكشف سبب تغير الموقف الأوروبي تجاه أحداث طرابلس

كشف وزير الخارجية الليبي في حكومة الوفاق محمد طاهر سيالة، سبب تغير مواقف الدول الأوروبية مؤخرا بشأن ما يحدث في العاصمة طرابلس.

وقال سيالة في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إن الزيارة، التي قام بها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأخير أثر في الموقف، وأن البيان الصادر عن الخارجية الإيطالية والفرنسية كشف تغير موقف الأخيرة، حيث لم تعد فرنسا تصر على وقف إطلاق النار غير المشروط، حسب قوله.

© AFP 2019 / MAHMUD TURKIA طرابلس تحث ترامب على منع داعمي حفتر من التدخل في شؤون ليبيا

وتابع: " نحن ننتظر اجتماع مجلس الأمن يوم 21 مايو / أيار، ونتوقع أن تكون هناك تطورات بعد البيان الأوروبي الأخير، خاصة أن أوروبا لم تعد تتكلم بلهجات متعددة، وأصبحت لهجة واحدة".

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، الخميس الماضي، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيجتمع مع قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في باريس، الأسبوع المقبل، وفق ما نقلت "رويترز".

ويأتي الإعلان الفرنسي عن زيارة حفتر بعد اجتماع الأخير، الخميس الماضي، مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، في روما، حيث تناول اللقاء الأوضاع في ليبيا ومعركة طرابلس.

وأكدت إيطاليا وفرنسا مطلع الأسبوع الحالي، في بيان مشترك "أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار" في ليبيا، ودعتا إلى استئناف الحوار ضمن العملية، التي تجري في إطار قيادة الأمم المتحدة، بهدف السماح للمواطنين الليبيين بتقرير مستقبلهم من خلال انتخابات ديمقراطية.

وأكد رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، خلال لقائه قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن وتجنب أزمة إنسانية.

وبحسب بيان الحكومة الإيطالية "أكد الرئيس كونتي من جديد على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن لتجنب ظهور أزمة إنسانية في البلاد التي تمر بظروف صعبة، مؤكدا من جديد مفهوم أن تحقيق الاستقرار في ليبيا غير يمكن دون طريق سياسي مشترك".

ومنذ الرابع من أبريل / نيسان، تشن قوات الجيش الليبي هجوما على طرابلس، بهدف تطهيرها من "الميليشيات المتطرفة" والمسلحين المتحالفين معها، حسب إعلانه.