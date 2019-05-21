قوات الأمن المصرية تعلن مقتل 16 "إرهابيا" في العريش

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، القضاء على خليتين للعناصر الإرهابية في توقيت متزامن بالعريش، ومصرع 16 من عناصرهما والعثور بحوزتهم على أسلحة نارية ومتفجرات.

وحسب صحيفة "الأهرام" المصرية، "تمكن قطاع الأمن الوطني، من رصد بؤرتين للعناصر الإرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية واستهداف الشخصيات الهامة بمناطق مختلفة بالعريش".

© REUTERS / AHMED FAHMY انفجار يؤدي إلى تهشم زجاج حافلة سياحية قرب أهرامات الجيزة (صور)

وأضافت: "حدثت مواجهات مسلحة مع العناصر الإرهابية، مما أسفر عن مصرع عدد 16 إرهابيًا والعثور بحوزتهم على (8 بنادق آلية ، 1 بندقية FN ، 3 بنادق خرطوش، 3 عبوات متفجرة، 1 حزام ناسف)"، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.

وكانت وزارة الداخلية المصرية، أعلنت يوم أمس الاثنين، مقتل 12 إرهابيا في مداهمات أمنية، وتبادل إطلاق نيران مع عناصر الشرطة في منطقتي 6 أكتوبر والشروق.

وقالت الوزارة في بيان لها: "إنه استكمالا لجهودها في مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية من خلال توجيه الضربات الاستباقية لعناصرها، وإجهاض مخططاتها، لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد صدور تكليفات من قيادات الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي في الخارج لعناصر حركة حسم، المسلحة التابعة لها، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال الفترة المقبلة لإحداث حالة من الفوضى في البلاد".

يأتي ذلك، غداة وقوع انفجار في منطقة الرماية في محافظة الجيزة المصرية، يوم الأحد الماضي، ما تسبب في تهشم زجاج حافلة سياحية.

وانفجر جسم غريب على مهبط الطريق الدائري مع الرماية في الهرم، ما أدى إلى تهشم زجاج الحافلة، التي كان يستقلها 25 فردا من دولة جنوب أفريقيا، وسيارة ملاكى يستقلها 4 مواطنين، بحسب "بوابة الأهرام" المصرية. وأسفر الحادث عن إصابة البعض بخدوش نتيجة تهشم الزجاج الخاص بالسيارات، وتم عمل الإسعافات الأوليه لهم.



