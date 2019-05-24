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21:46 24 مايو/ أيار 2019
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    وزير الخارجية الفلسطيني السابق وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول العلاقات الخارجية الدكتور نبيل شعث

    مستشار الرئيس الفلسطيني يشكر قطر ويعلق: ما يحدث في البحرين "ورشة" لن نشارك فيها

    © AFP 2019 / FABRICE COFFRINI
    العالم العربي
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    أكد مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية نبيل شعث أن الورشة الاقتصادية الأمريكية التي ستعقد في البحرين مرفوضة من قبل الجانب الفلسطيني ولن يشارك فيها.

    رام الله —سبوتنيك.وقال شعث في مقابلة خاصة لوكالة "سبوتنيك":"أقول لإخوتنا في الدول العربية نحن كنا في قمة تونس وقبلها في الظهران وقريبا في مكة ولو أن اجتماع البحرين كان اجتماعا عربيا أو فلسطينيا بحرينيا أو إسلاميا فلسطينا لحضرت فلسطين وشاركت لكن ورشة البحرين هي جزء من صفقة القرن الأمريكية التي تريد البدء بالجانب الاقتصادي قبل السياسي لتقديم رشوة مالية للجانب الفلسطيني لكننا نرفض ذلك ولن نبيع قضيتنا".

    علم فلسطين
    © Sputnik. Joi
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    وتابع:"عدم ذهابنا إلى البحرين ليس موجها للبحرين إنما موجه لصفقة القرن التي تبلورها واشنطن".

    وأوضح شعث:"تعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية جراء احتجاز إسرائيل عائدات الضرائب الفلسطينية ونشكر دولة قطر التي ساهمت بالوقف إلى جانب قضيتنا باستجابتها وتقديمها الدعم المالي الذي سد احتياجات شعبنا في مواجهة إسرائيل التي تسرق الأموال الفلسطينية".

    وأكد شعث أن زيارة الرئيس عباس إلى قطر جاءت في إطار شكرها لاستجابتها وتوفير الدعم المالي وبحث عدد من القضايا.

    وأردف شعث قائلا:"لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالأمير تميم شكل فرصة لبحث كل الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية".

    وجدير بالذكر، أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية (الجهة المخولة بالمفاوضات مع إسرائيل) أعلنت مقاطعة المؤتمر الاقتصادي الأمريكي، الذي سيعقد في البحرين، الشهر المقبل.

    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018
    © REUTERS / HANDOUT
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    وقال أمين سر اللجنة صائب عريقات، في بيان، إن "منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لم تفوض أحدا للحديث باسمها، ولا نريد أن نزايد على أحد، أو ننتقص من مصالح أحد".

    وكان رئيس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية (أحد مؤسسات منظمة التحرير)، محمد اشتية، أعلن، الاثنين الماضي، أنه لم يتم التشاور مع الفلسطينيين بشأن ورشة ستعقدها الولايات المتحدة الأمريكية في البحرين، الشهر المقبل، لبحث الاستثمار الدولي في الأراضي الفلسطينية.

    وأعُلن في واشنطن والمنامة، الأحد الماضي، أن الشق الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن"، سيُطلق الشهر المقبل.

    وجاء في بيان مشترك، أن البحرين ستستضيف، بالشراكة مع الولايات المتحدة، ورشة عمل للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية، بمشاركة مسؤولين سياسيين ورجال أعمال؛ وذلك في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من حزيران/يونيو القادم.

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