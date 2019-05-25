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02:02 25 مايو/ أيار 2019
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    شرطة بلغاريا

    شقيق زكي مبارك يقول إن ابنته تعرضت للطعن في بلغاريا

    © REUTERS / Ivan Donov
    العالم العربي
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    قال زكريا مبارك، شقيق زكي مبارك، والذي توفي في تركيا، إن ابنته تعرضت للطعن من قبل مجهولين.

    وأكد زكريا مبارك للعربية.نت أن مجهولين طعنوا ابنته بالقرب من منزله بالعاصمة البلغارية صوفيا، بعد تكميمها وتقييدها.

    علم تركيا
    © Fotolia / badahos
    جدل حول وفاة ضابط مخابرات فلسطيني في السجون التركية
    وطعنت ابنة زكريا مبارك، في الرقبة وأنحاء متفرقة من الجسد، وتم حقنها بمادة غريبة، وإلقائها في حديقة مجاورة للمنزل.

    وأضاف زكريا مبارك أن الجناة أكدوا لابنته أنهم سيقتلون كل أفراد الأسرة وقالوا: ابلغي والدك أننا سنقتلكم جميعا.

    وحسب زكريا مبارك ترقد ابنته الآن في المستشفى بحالة حرجة، وقام الأطباء بإجراء تحليل دم لها للتأكد من أن المادة التى تم حقنها بها لم تكن سامة.

    وأعلنت تركيا مؤخرا انتحار المواطن الفلسطيني زكي مبارك، داخل أحد سجونها، وذلك بعد أن اعترفت تركيا باعتقالها له في 22 أبريل/نيسان الماضي.

    وتقول أسرة زكي مبارك إنه قتل ولم ينتحر في السجون التركية.

    وصرّح السفير الفلسطيني في تركيا، قائد مصطفى، بأن "الجانب التركي أبلغ السفارة رسميا بأن المعتقل الفلسطيني زكي مبارك حسن وجد منتحرا في السجن".

    وكانت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أعلنت الاثنين 29 أبريل/نيسان، إن الجاسوس الإماراتي المشتبه به، انتحر في سجنه بتركيا.

    وأشارت الوكالة التركية إلى أن شخص كان محتجزا في سجن "سيليفري" بإسطنبول، اعتقلته السلطات التركية، قبل 10 أيام بتهمة التجسس لصالح الإمارات انتحر.

    وتعود القصة إلى اتهام تركيا في وقت سابق لزكي مبارك، وسامر شعبان بالتجسس عليها لصالح الإمارات، بعد أن ظلت السفارة الفلسطينية في أنقرة تبحث عنه لمدة 17 يوما، حتى إعلان تركيا اعتقالها له.

    النيابة العامة المصرية
    CC BY 3.0 / Bastique
    النيابة العامة المصرية تقرر إعادة تشريح جثة فلسطيني توفي في سجن تركي
    وأعلن مسؤول تركي رفيع المستوى، أن سلطات بلاده اعتقلت في إسطنبول، رجلي استخبارات إماراتيين متهمين بالتجسس، وقد يكون أحدهما مرتبطا بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

    وذكر المسؤول التركي، الذي لم يكشف عن هويته، لوكالة "رويترز"، أن "الموقوفين كانا يتجسسان على مواطنين عرب في الأراضي التركية بتكليف من دولة الإمارات"، مضيفا أن "أنقرة تحقق فيما إذا كانت زيارة أحدهما إلى أراضيها مرتبطة بمقتل خاشقجي داخل قنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".

    وقالت النيابة العامة التركية، إن "زكي يوسف مبارك حسن، فلسطيني الجنسية، والمتهم بالتجسس لصالح الإمارات، وجد مشنوقا بباب الحمام في زنزانته الانفرادية"، حيث وجده الحراس مشنوقا، حينما ذهبوا لإعطائه الطعام.

    وكانت أسرة الضحية قد تقدمت بطلب رسمي للنائب العام المصري، نبيل صادق، لإعادة تشريح الجثمان، وبيان حجم الإصابات فيه، وآثار التعذيب، وتحديد سبب الوفاة الفعلي.

    ووصل جثمان زكي مبارك إلى القاهرة قادما من تركيا الاثنين الماضي، وكان في استقباله في المطار أسرته بالإضافة إلى ممثل السفارة الفلسطينية بالقاهرة.

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